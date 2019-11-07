Sarıkamış’ta sultanlara kupa ve madalya verildi

Gençlik ve Spor Bakanlığının başlatmış olduğu “Evinin Sultanları” projesi Kars’ın Sarıkamış ilçesinde başladı.
Sarıkamış Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ilçede bu proje kapsamında faaliyetlerini sürdürüyor. İlçede yedi takım kuruldu.
Proje kapsamında ilk üçe giren sultanlara Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Ali Koçak ve Eşi Gül Koçak tarafından kupa ve madalya verildi.
Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Ali Koçak yaptığı açıklamada; "Buradaki amaç çalışan bayanlar ve ev hanımlarının bulundukları ortamdan ve stresten uzaklaştırmak ve spora yöneltmek. Bundan sonrada çalışan ve ev hanımlarına yönelik çalışmalar devam edecek" dedi.
KARS
07 Kasım 2019 Perşembe
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