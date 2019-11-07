Kars'ta Sultan Alpaslan Külliyesi'nin yapımına ara verildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Kars'ta Sultan Alpaslan Külliyesi'nin yapımına ara verildi

İHA

Kars'ta havaların soğumasıyla birlikte Sultan Alparslan Külliyesi'nin yapımına ara verildi.

Kars'ta Sultan Alpaslan Külliyesi'nin yapımına ara verildi

Kars’ta havaların soğumasıyla birlikte Sultan Alparslan Külliyesi'nin yapımına ara verildi.
1 Haziran 2018 tarihinde dönemin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Kars Milletvekili Ahmet Arslan tarafından temeli atılan Sultan Alparslan Cami ve Külliyesi inşaatı, havaların soğuması ve inşaat sezonun sona ermesinden dolayı ara verildi.
Kars'ın en işlek caddelerinden birisi olan Faikbey Caddesi yaptırılan Sultan Alparslan Cami ve Külliyesi 50 milyon TL.'ye mal olacak. Toplam 18 bin metrekare alan üzerine inşa edilen Kars Sultan Alpaslan Külliyesi’nin yapımına 2020 inşaat sezonunda kaldığı yerden devam edilecek.

KARS

07 Kasım 2019 Perşembe

  • İMSAK 05:11
  • GÜNEŞ 06:37
  • ÖĞLE 11:56
  • İKİNDİ 14:40
  • AKŞAM 17:06
  • YATSI 18:27
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sarıkamış’ta sultanlara kupa ve madalya verildi
YEREL HABERLER Sarıkamış’ta sultanlara kupa ve madalya verildi
Kurtulmuş, KAÜ’nün akademik yılı açılışına katılacak
YEREL HABERLER Kurtulmuş, KAÜ’nün akademik yılı açılışına katılacak
Kaymakam Koç’tan Emniyet Amiri Bingöl’e başarı belgesi
YEREL HABERLER Kaymakam Koç’tan Emniyet Amiri Bingöl’e başarı ...
Tren istasyonu, bozkırın ortasında vaha gibi
YEREL HABERLER Tren istasyonu, bozkırın ortasında vaha gibi
Susuz’da 40 ton ot yandı
YEREL HABERLER Susuz’da 40 ton ot yandı
Kars’ta kömürlükte yangın çıktı
YEREL HABERLER Kars’ta kömürlükte yangın çıktı
Kars’ta Mihralibey Ortaokulu’ndan Mavi Hareket temizliği
YEREL HABERLER Kars’ta Mihralibey Ortaokulu’ndan Mavi Hareket ...
Küçükboğaz köyünü kilit parke yol yapımı tamamlandı
YEREL HABERLER Küçükboğaz köyünü kilit parke yol yapımı tamamlandı
Kars’ta gökyüzü kızıla büründü
YEREL HABERLER Kars’ta gökyüzü kızıla büründü
Susuz’da “Muhtarlar ve Halk Günü” toplantıları devam ediyor
YEREL HABERLER Susuz’da “Muhtarlar ve Halk Günü” toplantıları devam ...
Kars'ta kar yağdı, kaz kesimi başladı
YEREL HABERLER Kars'ta kar yağdı, kaz kesimi başladı
Kars’ta 29 bin fidan toprakla buluşacak
YEREL HABERLER Kars’ta 29 bin fidan toprakla buluşacak
AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, Kars'a geliyor
YEREL HABERLER AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, Kars'a ...
Kars’ta trafik kazası: 1 yaralı
YEREL HABERLER Kars’ta trafik kazası: 1 yaralı
Kafkas Üniversitesi’nden Azerbaycan’a eğitim gezisi
YEREL HABERLER Kafkas Üniversitesi’nden Azerbaycan’a eğitim gezisi
Kars’ta inşaat işçilerin soğukla mücadelesi Soğuk hava en çok onları etkiledi
YEREL HABERLER Kars’ta inşaat işçilerin soğukla mücadelesi Soğuk ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X