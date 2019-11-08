Mevlit Kandili’nde Sakal-ı Şerif'e yoğun ilgi

Kars’ın Sarıkamış ilçesinde Hazreti Muhammed’in Sakalı Şerif'i Mevlit Kandili dolayısıyla büyük bir ilgi gördü.

Sarıkamış Merkez Camisi’nde sergilenen Hazreti Muhammed'in Sakalı Şerif'ine kandil dolayısıyla büyük bir ilgi gösteren ziyaretçiler, adeta izdihama neden oldu. Ziyaret esnasında duygulu anlar yaşanırken, Sakalı Şerif'i gören ziyaretçiler gözyaşları eşliğinde dua etti. Hazreti Muhammed'in dünyaya teşrif ettiği günde Sakalı Şerif'i görmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren vatandaşlar, tüm İslam aleminin kandilini kutladı.

Sakalı Şerif'i görmenin mutluluğunu yaşadığını belirten Zülküf Koçak, "Cenabı Allah tüm Müslümanları Hz. Muhammed’in yolundan ayırmasın. Sakalı Şerif’i gördük çok mutlu olduk. İki cihan serverimizin dünyaya geldiği gün Mevlit kandilidir” dedi.

KARS 08 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:12

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