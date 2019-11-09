Uzman Biyalog Hatice Beşeren, Kafkas Üniveristesi’ni İspanyolca anlattı

Kars Kafkas Üniversitesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi Patoloji Bölümü’nden Uzman Biyolog Hatice Beşeren, XIX Congreso Nacional De La FEDPATMEX kongresine telekonferans ile katıldı.

Dünya’da 100 Patologdan biri seçilen Patolog Luis Humberto Cruz aracılığıyla Uzman Biyolog Hatice Beşeren, Kars’ı ve Kafkas Üniversitesini telekonferans ile İspanya’da temsil etti. İspanya’nın Morelia kentinde düzenlenen XIX Congreso Nacional De La FEDPATMEX kongresine katılan Beşeren, Kafkas Üniversitesi, Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde Tıbbi Patolojide yapılan Makroskopik teknikleri İspanyolca video sunum ile anlattı.

Beşeren, yaptığı sunumda, “Ulusal, uluslararası bazı meslektaşlarımızla 5 yıldır sosyal ağ üzerinden Patoloji eğitimine katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Bende bölümümüzde geliştirdiğimiz teknikleri derleme şeklinde onlarla paylaşıyordum. Anlattığım tekniklerin ileri düzey olduğunu ve büyük ilgi topladığını gördüm. Tabi ki bu başarımız tek başına değildir, Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Kapu, Kafkas Üniversitesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimi Dr.Öğr.Üyesi Yakup Baykuş ve Başhekimlik Yönetimi ile Kafkas Üniversitesi Genel Sekreteri Do. Dr. Aplaslan Yüce'nin bölümümüze vermiş olduğu maddi manevi destekler es geçilemez” dedi.

Beşeren, “Bu sayede bölümümüz ulusal platform dışında uluslararası platformda da kabul ve takdir görmüştür. Daha önce de Tıbbi Patoloji laboratuvarında sonuç verme süresi ile ilgili yaşanan kriz başhekimliğin konuyla yakından ilgilenmesiyle çözülmüştür. Sorunun çözülmesinden sonra bölüm çalışanları olarak özverili ve titiz çalışma ile patoloji sonuçlarını en geç 15 gün içerisinde, malign düşünülen, klnisyenler tarafından bize bildirilen hastalarımızın sonuçlarını da en geç beş gün içerisinde verebilmekteyiz” şeklinde konuştu.

KARS 09 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 05:13

GÜNEŞ 06:39

ÖĞLE 11:56

İKİNDİ 14:38

AKŞAM 17:04

YATSI 18:25

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.