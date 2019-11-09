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Kars’ta AFAD gönüllüleri Yahni Dağı’na tırmandı

İHA

Afet ve Acil Durum (AFAD) Başkanlığı tarafından 81 ilde başlatılan "AFAD Gönüllüğü Projesi" kapsamında Kars'ta projeye katılan gönüllüler Yahni Dağında bir araya geldi.

Kars’ta AFAD gönüllüleri Yahni Dağı’na tırmandı

Afet ve Acil Durum (AFAD) Başkanlığı tarafından 81 ilde başlatılan “AFAD Gönüllüğü Projesi” kapsamında Kars’ta projeye katılan gönüllüler Yahni Dağında bir araya geldi.
Kars Vali Yardımcısı Tahsin Aksu başkanlığında AFAD gönüllüleri doğada aramakurtarma faaliyetleri kapsamında Yahni Dağına tırmanış gerçekleştirdi. AFAD Kars İl Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen tırmanışta zirveye ulaşan gönüllüler Türk Bayrağı açtı.
Zirvede açıklamalarda bulunan Kars Vali Yardımcısı Tahsin Aksu, “Yürüyüşe yoğun katılımdan dolayı tüm katılımcılara teşekkür ediyorum. AFAD gönüllüleri ekibi olarak Kars’ta 37 AFAD gönüllüsü oluşturduk. 2020 yılı sonunda da 200 AFAD gönüllüsü ile hedefe ulaşmayı düşünüyoruz. Türkiye'de de genel olarak bir kampanya var. Sayın İçişleri Bakanımızın hedeflediği doğrultuda 40 bin gönüllü Türkiye'de olacak. AFAD gönüllülük nedir? önce ona bakmak lazım” dedi.
Aksu, “Tamamıyla kendi isteği ile katılmış dayanışma ve yardımlaşma amacıyla bireysel çıkarlarını gözetmeksizin hiçbir maddi beklentisi olmadan sadece topluma faydalı olmak arzusuyla fiziksel gücünü, zamanını, bilgi ve birikimini, yeteneğini ve deneyimini kullanarak afet ve acil durum öncesinde, sırasında ve sonrasında toplum hizmeti çalışmalarına katkı sağlayan kişiler. Bu AFAD gönüllüleri bu çerçevede tanımı yapılan AFAD gönüllerimiz bizde 37 kişilik bir ekip. Öncelikle bir internet üzerinden eğitim aldılar. Parolayla girebiliyorlar, AFAD gönüllüsü olduktan sonra, sonra da yüz yüze eğitimlerini sağladık, bir haftadır eğitimlerimiz devam ediyor. Saha eğitimlerimiz de var, bu da saha eğitimlerimizden bir tanesi. Yahni Dağı biliyorsunuz Kars için çok önemli. Kars’ın kurtuluşunun ilk aşamalarında 2200 rakımlık bu dağa tırmanmayı bütün ekibinize beraber bu eğitimle beraber planladık hemen hemen tam bir katılımla sabahın erken saatlerinde arkadaşlarımız bu eğitime önem verdiklerini gösterdiler. AFAD gönüllüsü olmak öncelikle kendisini kurtaran daha sonra da başkasının yardımına koşan olarak tanımlanmalı, AFAD da önemli bir görev görecekler, sadece burada değil, Türkiye’nin her tarafında ihtiyaç oldu afet zamanlarında ortaya çıkıyor. Şimdiden bunu sürdürülebilir kılmak ve arkadaşlarımızı hem fiziksel hem de zihinsel olarak zinde tutmak istiyoruz. Dolayısıyla sonuç olarak diyoruz ki AFAD gönüllüsü olun, bedensel ve zihinsel olarak zinde kalın” diye konuştu.
Daha sonra söz alan
AFAD Kars İl Müdürü Oktay Ayğan, “İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığının 81 ilde başlatmış olduğu AFAD gönüllüleri projesinin “Kars Afetle Buluşuyor” sloganı kapsamında Valiliğimizin desteğiyle sayın Vali Yardımcımız Tahsin Aksu’nun başkanlığında burada üyelerimizle bir araya geldik. Hafta içi çeşitli etkinlikler yaptık, bugün doğa yürüyüşü ve doğada aramakurtarma faaliyeti gerçekleştiriyoruz. Bundan sonra da enkazda aramakurtarma faaliyetlerimiz devam edecek. Şimdi 37 kişiyle başladık hedefimiz ilk etapta 200 AFAD gönüllüsüdür. Bunlarla bütünleştiğimizde bize ayrı bir güç katacaklar. Diğer bir misyonumuzda Türkiye’de her bireyin afet konusunda bilinçli birey, bu bireylerle afetlere hazır aileler ve afete hazır toplumu oluşturmaya çalışıyoruz. Buradan tüm Kars halkına çağrıda bulunarak, eDevlet üzerinden AFAD gönüllüsü olmalarının davetini yapıyorum. Vatandaşlarımızın AFAD gönüllüleri olmaları durumunda vereceğimiz eğitimlerle hem bize destek olacaklar hem de afetten sağ kurtulan bireylerin bir başkasına yardım edebilme bilgi ve becerisine sahip olacaklar. Bu belki yardıma muhtaç tanıdık insanlar olacak, bilmeden bir şey olmuyor. Bizimde afet konusunda bilinçli bir toplum olma yolunda AFAD’ın başlatmış olduğu faaliyetlerin bir bölümünü de AFAD gönüllüleriyle icra ediyoruz” şeklinde konuştu.
Zirvede fotoğraf çektiren gönüllüler daha sonra başlangıç noktasına geri geldi. Başlangıç noktasında AFAD gönüllülerine Kızılay tarafından çay, simit ve sandviç ikram edildi.

KARS

09 Kasım 2019 Cumartesi

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