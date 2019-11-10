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Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk Kars’ta anıldı

İHA

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete uğurlanışının 81'1nci yıldönümünde tüm Türkiye'de olduğu gibi Kars'ta da düzenlenen tören ve etkinliklerle anıldı.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk Kars’ta anıldı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete uğurlanışının 81’1nci yıldönümünde tüm Türkiye’de olduğu gibi Kars’ta da düzenlenen tören ve etkinliklerle anıldı.
Atatürk’ü anma törenleri ilk olarak Hükümet Konağı önünde bulunan Atatürk Anıtı’na sırasıyla Valilik, Garnizon Komutanlığı ve Belediye Başkanlığı çelenklerinin konulmasıyla başladı.
Çelenklerin konulmasının ardından tüm yurtta olduğu gibi Kars’ta da, "Tİ" sesi ile birlikte Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e saygı için 2 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Ardından da İstiklal Marşı okundu. İstiklal Marşı’nın ikinci yarısında ise Bayrak yarıya indirildi.
Hükümet Konağı önünde düzenlenen törene Vali Türker Öksüz, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Özgür Nuhut, Belediye Başkanı Ayhan Bilgen, Kafkas Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Engin Kılıç, AK Parti Kars İl Başkanı Adem Çalkın, siyasi parti temsilcileri, öğretmenler ve öğrenciler ile askeri erkan katıldı.
Program daha sonra Kültür Müdürlüğü Salonu’nda devam etti. Saygı Duruşu, 10. yıl Nutku banttan dinletilmesi ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Program Atatürk’ün biyografisinin okunması ve şiirler, Atatürk’ün gençliğe hitabesi ve Gençliğin Ata’ya cevabı, Atatürk Oratoryosu ve Atatürk’ün sevdiği şarkı ve türkülerin dinletilmesiyle sona erdi.

KARS

10 Kasım 2019 Pazar

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