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4 kişilik ailenin harabe evde yaşam mücadelesi

DHA

KARS'ın Arpaçay ilçesinin Aydıngün köyünde yaşayan 4 kişilik Yılgın ailesi, harabeye dönmüş evde yaşam mücadelesi veriyor. 3 ve 5 yaşında çocukları ile yardım beklediklerini söyleyen Güllü Yılgın, "Eşim köy okulunda günlük 50 liraya çalışıyor. Yiyeceğimiz, yakacağımız, hatta giyeceğimiz bile yok" dedi.

KARS'ın Arpaçay ilçesinin Aydıngün köyünde yaşayan 4 kişilik Yılgın ailesi, harabeye dönmüş evde yaşam mücadelesi veriyor. 3 ve 5 yaşında çocukları ile yardım beklediklerini söyleyen Güllü Yılgın, "Eşim köy okulunda günlük 50 liraya çalışıyor. Yiyeceğimiz, yakacağımız, hatta giyeceğimiz bile yok" dedi.
Evlendikten sonra İstanbul'da geçim sıkıntısı yaşayan Yılgın ailesi, 6 ay önce memleketleri Kars'ın Arpaçay ilçesine bağlı 50 hane, 170 nüfuslu Aydıngün köyüne döndü. Köyde, batıya göç eden ailenin harabeye dönen evine yerleşen GüllüAli Yılgın çocukları ile birlikte yaşam mücadelesi vermeye başladı. Köy muhtarı Ülgen Tanrıverdi, baba Ali Yılgın'ın köy okulunda 50 lira yevmiye ile çalışmasını sağladı. Harabeye dönen evde bin bir güçlükle yaşamlarını sürdüren Ali Yılgın, "Eşimle İstanbul'da tanışıp evlendik. 2 çocuğumuz oldu. Ama büyük bir maddi imkansızlık içerisine düştük. Çareyi küçük yaşlarda terk ettiğimiz köyümüze dönmekte bulduk. Buraya geldiğimizde kalacak yerimiz yoktu. Bizim gibi göç eden bir vatandaşın terk ettiği evine sığındık. Ev oturacak gibi değil ama başka çaremiz yoktu. Yazın 4 bin lira karşılığında çobanlık yaptım. Bazen yevmiye usulü köylülere yardım etim. Evimde hiçbir şey yok. İki çocuğuma daha sağlıklı ve iyi bir ortamda bakmak istiyorum" diye konuştu.
Yiyecek, yakacak ve hatta giyecekleri hiçbir şeylerin olmadığını belirten Güllü Yılgın ise "Oğlum Yiğit ve kızım Melek Naz'a uzun süredir yemek yapamıyorum. Ben de her anne gibi çocuklarıma ve eşime bakmak istiyorum. Bazen aç yattığımız bile oluyor. Allah köy muhtarı ve komşularımızdan razı olsun. İstanbul'da yüzümüze bakan yoktu" dedi.
Zor durumda olan Yılgın ailesini bu durumdan kurtarmak için çalıştıklarını söyleyen köy muhtarı Ülgen Tanrıverdi, "Köy okulunda şu an İŞKUR'dan çalışan olmadığı için, köy ihtiyar heyeti olarak, Ali Yılgın'a yevmiye usulü iş verdik. Yazın köyün buzağı sürüsüne gönderdik. Köy imkânlarıyla yardımcı olmaya çalışıyoruz. Babasının durumu da iyi değil, ona da köy bekçiliği görevini verdik. İlçe Kaymakamımız ile birlikte ev yapmayı planlıyoruz. Sosyal yardımlaşmaya başvuruda bulunduk. Ailenin yaşadığı ev çok sağlıksız ve bakımsız. Bu kışı burada geçirmeleri olanaksız. Eve eşya lazım, onu da tedarik etmeye çalışıyoruz" diye konuştu.

KARS

10 Kasım 2019 Pazar

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