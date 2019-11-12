Kars Cumhuriyet Başsavcılığı fidan dağıttı

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Kars Cumhuriyet Başsavcısı Soner Aygün, Kars Adliyesi’nde görevli Hakim, Savcılar ve Denetimli Serbestlik kapsamındaki yükümlüler ile birlikte Türkiye genelinde başlatılan ağaçlandırma kampanyasına destek amaçlı fidan dağıttı.

Adalet Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı arasında imzalanan Denetimli Serbestlik Kapsamındaki Yükümlülerin Ağaçlandırma İşlerinde Çalıştırılmasına İlişkin Protokol gereğince Kars Cumhuriyet Başsavcısı Soner Aygün, Kars Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Şemsettin Dereli ve Denetimli Serbestlik personeli tarafından Kars Adliye Sarayı’nda 250 fidan vatandaşlara dağıtıldı. Bu tür etkinliklerin yapılacağı öğrenildi.

KARS 12 Kasım 2019 Salı İMSAK 05:16

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