Sarıkamış'ta "Mevlid-i Nebi Haftası" ödül töreni

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Kars'ın Sarıkamış ilçesinde "Mevlidi Nebi Haftası" dolayısıyla program düzenlendi.

Sarıkamış İmam Hatip Lisesi ve Orta Okulu tarafından Sarıkamış Halk Eğitimi Merkezi Salonunda düzenlenen programda, bu yılın teması olan "Peygamberimiz ve Aile" konusu katılımcılara anlatıldı.

Yapılan şiir yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Ödül törenine, Sarıkamış Kaymakamı Recep Koşal, İl Müftüsü Yusuf Eviş, Ak Parti İlçe Başkanı Serkant Aykul, İl Genel Meclis Üyesi Medeni Çetinkaya, İlçe Müftü Vekili Engin Çelik, kurum amirleri, öğrenciler ile vatandaşlar katıldı.

KARS 13 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 05:17

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