Kars’ta 1 kişinin öldüğü kaza kameraya yansıdı

Kars’ta 1 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin de yaralandığı feci kaza şehir polis kamerasına yansıdı.
Kaza, 17 Temmuz 2019 tarihinde KarsDigorIğdır kara yolu ile KarsErzurum kara yolunun Bölge Trafik kavşağında meydana gelmişti. A.A. idaresindeki 04 D 4116 kamyonet ile İran plakalı tırın çarpıştığı feci kazada kamyonet sürücüsü A.A. olay yerinde hayatını kaybetmiş, 4 kişi de yaralanmıştı.
Feci kaza ve sonrasında yaşananlar şehir polis kameralarınca saniye saniye kaydedildi.
KARS
14 Kasım 2019 Perşembe
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