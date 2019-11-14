Kars’ta bir ev tamamen yandı

Kars’ta çıkan yangında bir ev tamamen yandı.

Edinilen bilgilere göre, Kars merkeze bağlı Ağadeve Köyü’nde bir vatandaşa ait evde yangın çıktı. Yangını gören köylüler durumu itfaiye ile jandarmaya bildirdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri güvenlik önlemleri alırken, bölgeye Kars Belediyesi’ne ait itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

İtfaiye ekiplerince söndürülen ve soğutma çalışmaları yapılan ev tamamen kullanılamaz hale geldi. Olay ilgili tahkikat başlatıldı.

KARS 14 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 05:18

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