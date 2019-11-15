Kars’ta polisten karbonmonoksit uyarısı

Kars İl Emniyet Müdürlüğü, Toplum Destekli Polislik (TDP) Şubesi ekipleri “sessiz ölüm” olarak bilinen karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı vatandaşları uyardı.
Kış mevsiminin gelmesiyle karbonmonoksit gazı zehirlenmesi olaylarının yaşanmaması için ekipler, soba yakılan alanların fazla olduğu yerlerde, halkın yoğun olarak bulunduğu caddeler ve eski garajlar mevkiinde “Sessiz Katil Karbonmonoksit” isimli el broşürü dağıtarak bilgilendirme çalışması yaptı.
KARS
15 Kasım 2019 Cuma
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