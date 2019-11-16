MÜSİAD 87. şubesini Kars’ta açtı

Türkiye genelinde olduğu gibi dünyanın birçok ülkesinde yaptığı çalışmalarıyla iş dünyasının etkin derneklerinden biri olan Müstakil İşadamları Derneği (MÜSİAD)'nin Kars Şubesi, düzenlenen törenlerle hizmete açıldı.

Başkanlığını İşadamı Şahin Aydın’ın yapacağı MÜSİAD’ın Kars Şubesinin açılışı, 65. Dönem Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Kars Milletvekili Ahmet Arslan, Kars Valisi Türker Öksüz, MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen, Azerbaycan Kars Başkonsolosu Nuru Guluyev, Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Hüsnü Kapu, Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, AK Parti Kars İl Başkanı Adem Çalkın, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ertuğrul Alibeyoğlu, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Adem Burulday, Ticaret Borsası Başkanı Metin Durmuş, ilçe belediye başkanları, aralarında Gürcistan’da faaliyet gösteren şube başkanları, birçok ilin şube başkanları, işadamları ve vatandaşların katılımıyla gerçekleştirildi.

Havayolu ile Kars’a gelen 65. Dönem Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Kars Milletvekili Ahmet Arslan ve MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, Harakani Havalimanında karşılandıktan sonra, Ebu’l Hasan Harakani Külliyesini ziyaret etti. Kars Valisi Türker Öksüz’ü makamında ziyaret eden Arslan ve Kaan daha sonra Ticaret ve Sanayi Odasını da ziyaret ederek işadamları ile bir araya geldi.

Ziyaretlerin ardından MÜİAD Kars Şube Başkanlığı’nın açılışı gerçekleştirildi. Açılışta konuşan MÜSİAD Kars Şube Başkanı Şahin Aydın, “Çok önemli bir sivil toplum kuruluşunun bir ferdi olmanın mutluluğunu ve sivil toplum kuruluşunun Kars’ta temsil ediyor olmanın memnuniyetini sizlerle paylaşmak istiyorum. Açılışımıza teşriflerinizden dolayı teşekkür ediyorum. Allah hayırlı uğurlu etsin” dedi.

Daha sonra söz alan MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, “Anadolu’dan ve Dünya genelinden yakın coğrafyadan gelen tüm MÜSİAD dostları hepiniz MÜSİAD Kars açılış programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün Anadolu’muzun kadim bir şehrinde Kars’ta olmaktan duyduğum memnuniyeti ifade etmek istiyorum. Bizler yerele dokunmanın, yereldeki insanımızla beraber olmanın onlarla hemhal olmanın bize çok şey kattığını iyi biliyoruz. MÜSİAD olarak Türkiye’de 87 noktada Dünya genelinde 95 ülkede 225 noktada toplam 312 noktada sizlerle, iç dünyamızda birlikte Türkiye’yi Dünyanın ilk 10 ekonomisine sokabilmek amacıyla bu mücadeleyi vermeye çalışıyoruz. Çünkü biz güçlü bir ülkeyiz, bu topraklar bizim vatanımız, o zaman öyle büyük bir sivil toplum kuruluşu 60 bin şirketin bağlı bulunduğu 1 sivil toplum kuruluşunun Kars’a da gelmesi lazım, Kars’ı da markalaştırması lazım. O bakımdan Sayın Şahin bey başkanımıza ve onun ekibi ile birlikte siz değerli dostlarımızın da katkıları ile birlikte inşallah Karsımızı markalaştırmak istiyoruz ve büyütmek istiyoruz. Onun için buradayız” diye konuştu.

Kars Valisi Türker Öksüz ise, “Saygın bir kuruluşun, saygın bir sivil toplum kuruluşunun ilimizde şube açıyor olması bizleri umutlandırdı gururlandırdı, bunun için kendilerini çok teşekkür ediyorum. MÜSİAD kurulduğundan beri ülkemizde ülkemizin üretimine, sanayisine, istihdamına katkı sağlayan bu yolda çok büyük gayret sarf eden önemli bir kuruluş, hele ki şu anda ülkemiz üzerinde hakikaten oynanan oyunlara karşı ülkemizin her alanda sıkıştırılmak istenen bir ortamda MÜSİAD’ın ilimizde şube açıyor olmasını çok önemli bir dik duruş olarak, çok önemli bir adım olarak değerlendiriyoruz. İnanıyorum ki ilimizin kalkınması için sanayisinde, tarım, sanayisinde, tarımında, hayvancılığında turizmin ve diğer sektörlerde kalkınması için MÜSİAD’ın bizimle beraber çok önemli bir katkı sunacak, bize çok önemli bir rol arkadaşı olacak buna inanıyorum. Bu şube açılışının üretime dönmesini, sanayiye katkı sunmasını ilimizin kalkınmasına topyekün katkı sağlamasını diliyorum, kendilerine huzurlarınızda tekrar teşekkür ediyorum ve hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

Son olarak söz alan 65. Dönem Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Kars Milletvekili Ahmet Arslan, özetle şunları söyledi:

“STK’larımız dahil Karslılar olarak aldığımız sorumluluklar var, bu sorumluluğun bilincindeyiz, bu sorumluluğun bilincinde olarak Kars’ın ileriye gitmesi gerekir, bunu da biz yapacağız. Bunu bilerek ekip uyumu ile inşallah Sayın Valim ile ve az önce saydığım arkadaşlarla birlikte güzel şeyler yapacağız bunu hiç şüphe yok. Değerli Genel Başkanımız Kars’ı “Marka Kent haline getireceğiz” dedi, Karslılar bilsin ki Ebu’l Hasan Harakani Hazretleri’nin manevi hamile, Sultan Alparslan’ın 1064 yılında bu topraklara ayak bastığı ilk yer olması hasebiyle, Sarıkamış Şehitleri nedeniyle, Gazilik Unvanı nedeniyle Kars zaten Marka Kent. Bunu Karslı biliyor, bunu biz de biliyoruz ama Karslının istediği bu Marka Kentin başka bir şekilde Dünyaya tanıtılması Dünyaya taşınması işte onun yolu da MÜSAİAD’ın aracılığından geçiyor. İnşallah MÜSAİD Genel Başkanımız, yönetimi ile birlikte birçok ilin başkanı ile ve Kars Başkanı ile birlikte inşallah Kars’ı bu anlamda da Marka Kent haline getirmek ve bu markayı Dünyaya taşımak, tanıtmak adına çok önemli bir misyon üstleniyorlar ve bugünden itibaren inşallah bunu daha atılacak adımlar ile birlikte biraz sonra yapılacak değerlendirmeler ile birlikte şahitlik edeceğiz. Dolayısıyla Karslı bilsin ki MÜSİAD Başkanımız Kars’ın bir başka anlamda da, ticari anlamda da, ekonomik anlamda da marka olması ve Dünyaya taşınması adına önemli bir misyon üstlendiler, buraya gelmeleri bunun ifadesi o yüzden değerli Genel Başkanım size ve ekibinize çok teşekkür ederim, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bir Kars evladı, Kars çocuğu olarak daha önce aldığımız sorumluluklar çerçevesinde Dünyadaki misyonunu bizi biliyoruz ve o misyonun inşallah bugün Kars’a gelmiş olması bizi ziyadesiyle memnun etti.”

Konuşmaların ardından edilen dualarla MÜSİAD’ın Kars Şube Başkanlığı açılışı yapıldı.

KARS 16 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 05:20

GÜNEŞ 06:48

ÖĞLE 11:57

İKİNDİ 14:33

AKŞAM 16:57

YATSI 18:19

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.