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Tam Bağımsızlık Tesis Çalıştırma Yetki Belgesi Türkiye'de sadece bu kayak merkezine verildi

İHA

Türkiye'de kristal karıyla en gözde kayak merkezine sahip olan Sarıkamış Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde modern telesiyej sistemi, bin 700 ayrı kontrolün ardından "Tam Bağımsızlık Tesis Çalıştırma Yetki Belgesi"ni alarak yeni sezonda hizmete girmeyi bekliyor.

Tam Bağımsızlık Tesis Çalıştırma Yetki Belgesi Türkiye'de sadece bu kayak merkezine verildi

Türkiye’de kristal karıyla en gözde kayak merkezine sahip olan Sarıkamış Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde modern telesiyej sistemi, bin 700 ayrı kontrolün ardından "Tam Bağımsızlık Tesis Çalıştırma Yetki Belgesi”ni alarak yeni sezonda hizmete girmeyi bekliyor.
Cıbıltepe Kayak Merkezi'ne yeni yapılan ve Türkiye’de ilk ve tek olan saniyede 6 metre hız ve kapalı kabin 6 kişilik koltuklarıyla saatte 3 bin kişi taşıma kapasitesine sahip yeni telesiyej sisteminin kurulumunun bitmesiyle Avusturya'dan gelen bağımsız denetim firması, 4 gün süren araştırmalar sonucu bin 700 kontrol gerçekleştirdi. Yapılan kontrollerin ardından kayak merkezine telesiyej uygunluk belgesi verildi. Bin 850 metre uzunluğundaki kapalı telesiyej tesisleri 14 dakikada çıkılan zirveye 5 dakikada çıkma konforu sunarken, pistlerin ışıklandırma çalışmalarıyla da yeni sezonda kayakseverlere geceleri de kayak yapma keyfi sunacak.
Kars Valisi Türker Öksüz, Kars'ın gün geçtikçe kış turizminde geliştiğini belirterek, "Hepinizin bildiği gibi turizm kentiyiz biz, turizmin parçalarından birisi de kış turizmi. İlimiz için de, ülkemiz için de çok önemli bir kültür turizmi merkezi Sarıkamış'ta da kış turizmine hizmet ediyoruz. Sarıkamış artık gün geçtikçe ülkemizde önemli kış merkezlerinden biri olma yönünde hızla ilerliyor. Bu çerçevede biz buradaki hizmetlerin kalitesini yükseltmeye çalışıyoruz. Buradaki yeni yapılan kapalı telesiyej de bu hizmetlerden bir tanesi. Bizim dört tane telesiyejimiz vardı, bununla beraber 5. telesiyej oldu. Eski telesiyejde saatte bin 200 kişi taşıyorduk, yeni yapılanda 3 bin kişi taşınacak. Böylelikle kış turizmi için buraya gelen yerli ve yabancı misafirlerimize daha üst düzey hizmet etme şansını yakalayacağız. Bir başka güzel gelişmede bizim 8 pistimiz vardı, onu 9'a çıkardık ve 5 nolu pistimizi ışıklandırıyoruz. Bunlar kış turizmi için attığımız önemli adımlar" dedi.
65. Hükümet Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Kars Milletvekili Ahmet Arslan da yapılan yeni telesiyej sisteminin kontrollerden başarıyla geçtiğini ifade ederek, “Şehitler diyarı Sarıkamış’ta şühedanın izinden yürürken kış turizm merkezi adına geliştirmek konusunda gayretimiz var. Bugün kıymetli bir aşama. Bin 700 farlı test işlemi yapılarak o belge verildi. O belge kolay verilmiyor. Kağıt parçası gibi gözüküyor ama çok kıymetli bir belge, bizler bu belgeyi almaktan ziyadesiyle mutluyuz ve gururluyuz. Kristal karın yağmasıyla burası beyaz gelinliğine büründükten sonra inşallah o zaman da resmi açılışı yapıp değerli misafirlerimizin hizmetine açacağız" şeklinde konuştu.
Türkiye'de ilk ve tek olan telesiyeje “Tam Bağımsızlık Tesis Çalıştırma Yetki Belgesi” verilmesi programına 65. Dönem Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Kars Milletvekili Ahmet Arslan, Kars Valisi Türker Öksüz, İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, İl Jandarma Komutanı Hidayet Arıkan, Sarıkamış Kaymakamı Recep Koşal, AK Parti İl Başkanı Adem Çalkın, Sarıkamış İlçe Başkanı Serkant Aykul ve vatandaşlar katıldı.

KARS

17 Kasım 2019 Pazar

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