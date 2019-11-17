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Sarıkamış’ta Muhtarlar Derneği açıldı

İHA

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde vatandaşlara daha iyi hizmet etmek için Muhtarlar Derneği açıldı.

Sarıkamış’ta Muhtarlar Derneği açıldı

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde vatandaşlara daha iyi hizmet etmek için Muhtarlar Derneği açıldı.
Daha verimli hizmet vermek amacıyla Sarıkamışlı muhtarlar bir çatı altında toplanma kararı aldı. Bu doğrultuda ilçe merkez mahalle muhtarları ile köy muhtarlarının bir araya gelmesiyle kurulan Muhtarlar Derneği'nin açılışı yapıldı.
Açılışa 65.Dönem Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Kars Milletvekili Ahmet Arslan, AK Parti İl Başkanı Adem Çalkın, Sarıkamış Kaymakamı Recep Koşal, AK Parti İlçe Başkanı Serkant Aykul, İl Genel Meclis Üyeleri Medeni Çetinkaya, Güventürk Önal, Belediye Meclis Üyeleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

KARS

17 Kasım 2019 Pazar

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