BAL: Kars 36 Spor: 2 - Artvin Arhavispor: 0

Bölgesel Amatör Lig (BAL) karşılaşmasında Kars 36 Spor, sahasında karşılaştığı Artvin Arhavispor'u 20 mağlup ederek zirvede yerini aldı.
Kafkas Üniversitesi Prof. Dr. Abamüslüm Güven Stadyumu'nda oynanan Kars 36 Spor, Artvin Arhavispor karşılaşmasının karşılıklı ataklarla başladı. Maçın ilk devresinde taraflar üstünlük sağlayamadı ve 00 sona erdi.
Karşılaşmanın 70. dakikasında rakibi karşısında 10 öne geçen ev sahibi takım, uzatma dakikalarında attığı golle 20 kazandı.
KARS
17 Kasım 2019 Pazar
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