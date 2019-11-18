Kars'ta kaçak kazı yapanlara suçüstü

Kendisi gibi doğanları sağlığına kavuşturuyor

Bugün ne oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KARS'ın Kağızman ilçesinde kaçak kazı yapan 8 kişi, jandarma tarafından suçüstü yakalandı. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığımız tarafından 17 Kasım 2019 tarihinde Kağızman İlçesi Çeperli Köyü mevkisinde izinsiz kazı yapan 8 şüpheli şahıs suç aletleri ile birlikte ele geçirilmiştir. İzinsiz kazı yapılan alanda 1 metre çapında, yarım metre derinliğinde çukur bulunmuş olup; 1 levye demiri, 1 çekiç, 1 keser, 1 demir çubuk, 1 balyoz, 3 murç, 1 kazma, 2 kürek ele geçirilmiştir. Şüphelilerle ilgili adli işleme başlanılmıştır" denildi.



KARS 18 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 05:22

GÜNEŞ 06:50

ÖĞLE 11:58

İKİNDİ 14:32

AKŞAM 16:56

YATSI 18:18

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.