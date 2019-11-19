Sarıkamış’ta Kızılay’a kan bağışı yapıldı

Sarıkamış ilçesinde kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Sarıkamış 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda organize edilen kampanyaya, Sarıkamış Kaymakamı başta olmak üzere İl Genel Meclis Üyeleri, kamu çalışanları ve vatandaşlar ilgi gösterdi.

Sarıkamış Kaymakamı Recep Koşal, yaptığı açıklamada, Türk Kızılayı'nın doğal afetlerde gösterdiği başarılı çalışmalarıyla her zaman halkın takdirini topladığını idareciler ve vatandaşlar olarak Kızılay'a destek vermek için her yıl kan bağışında bulunduklarını dile getirdi.

KARS 19 Kasım 2019 Salı İMSAK 05:23

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