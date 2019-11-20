Kars’ta 4 katlı binada korkutan yangın

Kars’ta 4 katlı bir binanın çatısında çıkan yangın korkulu anlar yaşattı. Yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Edinilen bilgiye göre, saat 18.30 sıralarında İnönü Caddesi’nde bulunan 4 katlı bir binanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler çevredekilere korku dolu anlar yaşatırken, olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Bina tahliye edilirken, itfaiye ekiplerinin alevleri söndürme çalışmaları sürüyor.

KARS 20 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 05:24

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