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Kars’ta korkutan yangın 4 Katlı binada çıkan yangın güçlükle kontrol altına alındı

İHA

Kars'ta 4 katlı bir binanın çatısında çıkan yangın korkulu anlar yaşattı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yaklaşık 1,5 saat sonra söndürüldü.

Kars’ta korkutan yangın 4 Katlı binada çıkan yangın güçlükle kontrol altına alındı

Kars’ta 4 katlı bir binanın çatısında çıkan yangın korkulu anlar yaşattı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yaklaşık 1,5 saat sonra söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre, saat 18.30 sıralarında İnönü Caddesi'nde üzerinde bulunan Ekinci Apartmanında çatı katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çatıdan dumanların çıktığını gören vatandaşlar durumu itfaiye ve polise bildirdi. Olay yerine Kars Belediyesi’ne ait itfaiye ekipleri geldi. Polis, binayı tahliye ettirirken, itfaiye ekipleri de yangın merdivenleriyle yangına müdahale etmeye başladı. Giderek büyüyen yangın, çevredekilere korkulu anlar yaşattı. Olay yerinde güvenlik şeridi çeken polis, vatandaşları bölgeden uzaklaştırmakta zor anlar yaşattı. Polisin ikazları vatandaşlar olay yerinden uzaklaştırıldı.
4 katlı binanın çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle zor da olsa söndürüldü. Çatıda soğutma çalışmaları devam ederken, yangın tamamen kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

KARS

20 Kasım 2019 Çarşamba

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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