Sarıkamış’ta güvenlik ve asayiş toplantısı yapıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Sarıkamış’ta güvenlik ve asayiş toplantısı yapıldı

İHA

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde güvenlik ve asayiş koordinasyon merkezi toplantısı yapıldı.

Sarıkamış’ta güvenlik ve asayiş toplantısı yapıldı

Kars’ın Sarıkamış ilçesinde güvenlik ve asayiş koordinasyon merkezi toplantısı yapıldı.
Sarıkamış Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon toplantısı Kaymakam Recep Koşal, başkanlığında kaymakamlık makamında gerçekleştirildi. Toplantıya İlçe Emniyet Müdürü Doğan Özer, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Aytaç Çetinkaya katıldı.
Sarıkamış Kaymakamı Recep Koşal yaptığı açıklamada, “Özellikle yeni eğitimöğretim yılının başlamasına az bir zaman kala, okullarımızda ve meslek yüksek okulumuzdaki alınması öngörülen güvenlik tedbirlerini ön planda tutulacağız. Genel güvenlik konseptinin sahada başarıyla uygulanabilmesi, bu konuda görevli ve yetkili tüm kamu görevlilerinin üst düzey koordinasyon, paylaşım ve takip içerisinde olmaları ile mümkündür. Koordinasyon toplantılarının da bu anlamda önemli bir işlevsellik arz ettiği tartışmasızdır” diye konuştu.

KARS

22 Kasım 2019 Cuma

  • İMSAK 05:26
  • GÜNEŞ 06:54
  • ÖĞLE 11:59
  • İKİNDİ 14:30
  • AKŞAM 16:53
  • YATSI 18:16
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kars’ta FETÖ/PDY’den gözaltına alınan 4 kişi adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER Kars’ta FETÖ/PDY’den gözaltına alınan 4 kişi adliyeye ...
Kaymakam Koşal, iş yeri açılışına katıldı
YEREL HABERLER Kaymakam Koşal, iş yeri açılışına katıldı
Kars 36 Spor Çayeli Spor karşılaşması hazırlıklarını sürdürüyor
YEREL HABERLER Kars 36 Spor Çayeli Spor karşılaşması hazırlıklarını ...
Arpaçay’da defineciler suçüstü yakalandı
YEREL HABERLER Arpaçay’da defineciler suçüstü yakalandı
Yeter Nine, köyünde geleneklerini yaşatan tek kadın
YEREL HABERLER Yeter Nine, köyünde geleneklerini yaşatan tek kadın
Kars'ta, apartmanın çatı katında çıkan yangın panik yarattı
YEREL HABERLER Kars'ta, apartmanın çatı katında çıkan yangın panik ...
Kars’ta korkutan yangın 4 Katlı binada çıkan yangın güçlükle kontrol altına alındı
YEREL HABERLER Kars’ta korkutan yangın 4 Katlı binada çıkan yangın ...
Kars’ta 4 katlı binada korkutan yangın
YEREL HABERLER Kars’ta 4 katlı binada korkutan yangın
Sarıkamış şehitleri 105. yılında anılacak
YEREL HABERLER Sarıkamış şehitleri 105. yılında anılacak
Kars’ta 147 Jandarmanın katılımıyla uyuşturucu uygulaması yapıldı
YEREL HABERLER Kars’ta 147 Jandarmanın katılımıyla uyuşturucu ...
Kars’ta KGYS üzerinden trafikte kural ihlali yapanlara ceza!
YEREL HABERLER Kars’ta KGYS üzerinden trafikte kural ihlali ...
Bir günde buz tuttu Kars Çayı aşırı soğuktan dondu
YEREL HABERLER Bir günde buz tuttu Kars Çayı aşırı soğuktan dondu
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X