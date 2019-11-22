Sarıkamış’ta güvenlik ve asayiş toplantısı yapıldı

Kars’ın Sarıkamış ilçesinde güvenlik ve asayiş koordinasyon merkezi toplantısı yapıldı.

Sarıkamış Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon toplantısı Kaymakam Recep Koşal, başkanlığında kaymakamlık makamında gerçekleştirildi. Toplantıya İlçe Emniyet Müdürü Doğan Özer, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Aytaç Çetinkaya katıldı.

Sarıkamış Kaymakamı Recep Koşal yaptığı açıklamada, “Özellikle yeni eğitimöğretim yılının başlamasına az bir zaman kala, okullarımızda ve meslek yüksek okulumuzdaki alınması öngörülen güvenlik tedbirlerini ön planda tutulacağız. Genel güvenlik konseptinin sahada başarıyla uygulanabilmesi, bu konuda görevli ve yetkili tüm kamu görevlilerinin üst düzey koordinasyon, paylaşım ve takip içerisinde olmaları ile mümkündür. Koordinasyon toplantılarının da bu anlamda önemli bir işlevsellik arz ettiği tartışmasızdır” diye konuştu.

KARS 22 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:26

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