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Başkan Altay’ın Öğretmenler Günü mesajı

İHA

Başkan Altay’ın Öğretmenler Günü mesajı

Arpaçay Belediye Başkanı Erçetin Altay, 24 Kasım Öğretmenler günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Başkan Altay, yayımladığı mesajında, “Bir ulusun çağdaş ülkeler düzeyine erişebilmesi, eğitim ve öğretimin kaliteli ve bilimsel yöntemlerle yürütülmesi ile mümkün olabilir” dedi.
Arpaçay Belediye Başkanı Erçetin Altay, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında şu ifadelere yer verdi:
“Bizimle hayatı paylaşan, bize hayatı öğreten, birey olma çabasında yol gösteren öğretmenlerimizi unutmayacağız. Çünkü öğretmen bir sanatkardır yarının temelini o attığı gibi, değerli kişilik hamuruna da biçim verir.
Ulu Önder Gazi Mustafa Kemalin dediği gibi, Milletleri kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir. Öğretmenden, eğitimciden mahdum bir millet, henüz bir millet adını alma yeteneğini kazanamamıştır. Bu vesile ile öğretmenlerimizin, öğretmenler gününü kutluyorum.”

KARS

23 Kasım 2019 Cumartesi

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