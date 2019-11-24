Başkan Altay, 24 Kasım’da öğretmenleri unutmadı

24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Arpaçay Belediye Başkanı Erçetin Altay, ilçede görev yapan öğretmenlerle yemekte bir araya geldi.

Kars’ta bir kafe düzenlenen programa Kaymakam Abdil Koç, Belediye Başkanı Erçetin Altay, İlçe Jandarma Komutanı Görkem Işıklar, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Cemalettin Güven, Harun Yenice, İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Avcı, İl Genel Meclis Üyeleri, Belediye Meclis Üyeleri ve görevdeki öğretmenler ile emekli öğretmenler katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Cemalettin Güven, “Bütün gününüzün böyle olması, toplumumuz, milletin ve dünyanın eğitimcilerine her günü öğretmenler gününü anması noktasında bilinçlenmesini biz talep ediyoruz. Ama bizim de işimiz çok, görevimiz büyük, iyi bir mesleği icra ediyoruz. Bu mesleğinde hakkını en iyi şekilde vereceğinize benimde şüphem yok. Aramızda emekli tecrübeli ağabeyilerimiz olduğu kadar sizlerin de bu mesleği çok başarılı ileriye götüreceğinize inanıyorum” dedi.

Daha sonra söz alan Belediye Başkanı Erçetin Altay, “Bir ulusun çağdaş ülkeler düzeyine erişebilmesi, eğitim ve öğretimin kaliteli ve bilimsel yöntemlerle yürütülmesi ile mümkün olabilir. Bizimle hayatı paylaşan, bize hayatı öğreten, birey olma çabasında yol gösteren öğretmenlerimizi unutmayacağız. Çünkü öğretmen bir sanatkardır yarının temelini o attığı gibi, değerli kişilik hamuruna da biçim verir. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal’in dediği gibi, Milletleri kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir. Öğretmenden, eğitimciden mahdum bir millet, henüz bir millet adını alma yeteneğini kazanamamıştır. Bu vesile ile öğretmenlerimizin, öğretmenler gününü kutluyorum. Peygamber Efendimizin amcası oğlu ve 4 büyük Halifeden birisi olan Hz. Ali’nin dediği gibi, ‘bana bir kelime öğretenin 40 yıl kölesi olurum’ diyor şimdi düşünebiliyor musunuz sizin öğrettiklerinizin tarifini karşılığını bulmak mümkün değil. Böyle bir kutsal görevi icra ettiği için rabbim sizleri şanslı kılmış bizleri de sizlerin eğitiminden geçtiğimiz bireyler olarak yine aynı şansa nasip olmuşuz. 24 Kasım Öğretmenler Gününde başta Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm öğretmenlerin öğretmenler gününü kutluyorum” diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından yemeğe geçildi.

Arpaçay Belediye Başkanı Erçetin Altay’ın 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlediği yemeğe katılan öğretmenler daha sonra gönüllerince eğlendiler. Türküler söyleyen öğretmenlere, arkadaşları da eşlik etti. Halay çeker oynayan öğretmenler geç saatlere eğlenme fırsatı buldu.

KARS 24 Kasım 2019 Pazar İMSAK 05:28

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