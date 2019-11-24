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Kars’ta 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinliği Göreve yeni başlayan öğretmenler yemin etti

İHA

Kars'ta 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinliği Valilik önünde bulunan Atatürk Anıtına Milli Eğitim Müdürlüğü'nün çelenk sunumuyla başladı.

Kars’ta 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinliği Göreve yeni başlayan öğretmenler yemin etti

Kars’ta 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinliği Valilik önünde bulunan Atatürk Anıtına Milli Eğitim Müdürlüğü’nün çelenk sunumuyla başladı.
Etkinlikler Halk Eğitim Merkezi Salonu’nda devam etti. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla devam başlayan etkinlikte, 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlama programı Sinevizyon gösterisi, şiirler ve öğretmenler adına günün anlam ve önemi belirten konuşmalarla devam etti. Program mesleğe yeni başlayan öğretmenler ant içme töreni ile devam etti.
Programın açılışında konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Gökhan Altun, “Hem ham maddesi insan hem de ürünü insan olan bir mesleği icra etmek çok kıymetli ve aynı zamanda büyük bir sorumluluk gerektiren bir görevdir. 3 Öğretmenlik mesleği sadece bir sınıfta belirli bir zaman aralığında icra edilecek bir meslek değildir. Öğretmenlik her yerde her alanda bilgi, birikim ve en önemlisi de ahlak kurallarına saygıyı gerektiren bir meslektir. Ayrıca, eğitilmesi ve yeteneklerinin dışa çıkarılması için anne ve babaları tarafından hiçbir şekilde, hiç bir varlıkla değiştirilmeyen ve hiç bir şekilde kıymet biçilmeyen biricik evlatları bizlere teslim edildiği günden itibaren o çocukların bizim için birer emanet olduğu şuuruna sahip olmayı gerektiren bir meslektir. Aldığımız bu emanet aynı zamanda insanlık adına bize teslim edilen bir emanettir. Bu şuurla hareket etmek bizim en büyük sorumluluğumuzdur. Bizler bu sorumluluğun gereğini en iyi şekilde yerine getirmek için bütün gücümüzle çalışmak zorundayız” dedi.
Vali Türker Öksüz, “Her bireyin yetişmesinde büyük rol üstlenen, ilim ve irfanı, bilgi ve teknolojiyi genç dimağlara işleyip, onları geleceğe hazırlama konusunda her türlü fedakârlığı gösteren siz öğretmenlerimize ülke olarak, millet olarak minnettar olduğumuzu bir kez daha ifade etmek istiyorum. Bugün gelinen noktada; kalkınma ve gelişme sürecinde eğitimöğretimin yeri inkâr edilemez. Bir toplumun ortaya koyduğu eğitimin kalitesi, diğer bir deyişle eğitim ve öğretim sektörüne verdiği ve biçtiği değer, onun aynı zamanda gelişmişlik ve kalkınmışlık derecesi ile de doğrudan ilgilidir. Bu sebeple; kültür, sanat, bilim, teknoloji ve ekonomik alanlarda kalkınmış ve ilerlemiş olmak hiç kuşku yok ki eğitim ve öğretim alanındaki sorunlarını çözmüş toplumlar olmakla mümkün olacaktır. Bu kadar ulvi ve önem arz eden bu görevi ifa ederken siz öğretmenlerden beklentimiz; “insanı yücelt ki devlet yücelsin” anlayışıyla genç nesillere çağın gerektirdiği bilgi donanımını kazandırıp, onları içinde bulundukları çağı anlayıp yorumlayabilecek bilgi düzeyine ulaştırmak, evrensel değerleri gözetip, milli ve manevi kültürümüzü özümseyen, bilgi ışığında, çok okuyan ve sorgulayan nesiller yetiştirmenizdir. Her geçen gün marka şehir olma yönünde ilerleyen, Anadolu’nun Kafkasya’ya açılan kapısı ve engin tarihi mirası, kültür ve sanat altyapısı güçlü ilimizde eğitimdeki başarı çıtasını daha yükseklere çıkarma konusunda azimli ve kararlıyız” diye konuştu.
Öksüz, “Hedefimiz, eğitimde de özellikle turizm alanında yakaladığımız ivmeye paralel olarak başarı düzeyini yükseltmek, eğitim ve öğretim kalitesinde bir başarı hikâyesi yazmaktır. İlimizin lise ve üniversiteye girişteki başarı düzeyini daha üst seviyelere taşımak zorundayız. Hem Kars olarak hem de ülke olarak ileriye gitmek zorundayız. Bu amaçla, milli eğitim bakanlığımızın 2023 eğitim vizyonuna paralel olarak eylem planı hazırladık ve uygulamaya koyduk. Bu eylem planımızın etkin bir şekilde uygulanmasıyla ve sizlerin gayretiyle hep beraber inşallah eğitim altyapısı sağlam, ulusal ve uluslararası platformlarda başarılarıyla adından söz ettiren bir şehir olacağımıza yürekten inanıyorum. Görevinizi bu bilinçle yürüteceğinize, sorumluluklarınızı bu mesleğin gerektirdiği değerlere uygun bir şekilde yerine getireceğinize, kendinizi sürekli olarak yenileyerek geliştireceğinize olan inancımız sonsuzdur. Millet için, vatan için, ortak mutluluk için, sağlıklı, güvenli bir toplum için, daha güçlü ve refah düzeyi yüksek bir devlet ve millet için, geleceğin modern Türkiye’si için en büyük görev sizlere düşmektedir. Sizlere güveniyoruz, inanıyoruz. Bu doğrultuda yapacağınız çalışmalarınızda üstün başarılar diliyorum. “Aklı hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller” yetiştirerek, başöğretmen Atatürk’ün gösterdiği hedefte yürümekte olan ve güzel ülkemizin aydınlık nesillerini yetiştirmek amacıyla çalışan, gayret gösteren siz değerli öğretmenlerimizin öğretmenler günü’nü kutluyorum. Şehit öğretmenlerimize ve ebediyete intikal eden öğretmenlerimize bir kez daha cenabı Allah’tan rahmet, gazi öğretmenlerimize sağlıklı uzun ömürler diliyorum” şeklinde konuştu.
Halk Eğitim Merkezi Salonu’nda düzenlenen 24 Kasım Öğretmenler Günü törenine; Vali Türker Öksüz, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Nazif Yücel, Azerbaycan Kars Başkonsolusu Nuru Guliyev, İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, İlçe Jandarma Komutanı Hidayet Arıkan, Milli Eğitim Müdürü Gökhan Altun, daire müdürleri ve öğretmenler katıldı.

KARS

24 Kasım 2019 Pazar

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