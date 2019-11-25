Eğitim ve araştırma platformu olan NewsPDR, Uluslararası Eğitim ve Araştırma Derneği işbirliği ile Kars'ta Oyun Terapisi, Resim Analizi içerikli atölye eğitimi düzenledi.

Eğitim günleri vesilesiyle Kars Öğretmenevi'nde psikolog ve psikolojik danışmanlarla buluşan grup, uygulamalı içerikle keşif dolu etkinliğe katılım sağlayan alan mensupları eğitim günlerinin hayli keyifli ve verimli geçirdi.

Katılımcılar; geniş eğitim içeriği ve sıcak yaklaşımın güdeleyici olduğunu dile getirerek bu tür atölyelerin sürekliliğini istedi.

Uluslararası Eğitim ve Araştırma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Psikolog Danışman Osman Azad Kazan, “Bir yılı bu tür faydalı ve hareketli atölye eğitimleriyle geride bıraktık. Amacımız, gelişen ve değişen coğrafyamızda ruh sağlığı alanı mensuplarının kendilerini revize edebilmelerini, geliştirebilmelerini sağlamak. Yıllardır bu alanda farkındalık projeleri yürüten bir grup olarak bu tür atölyelerle çocukların iç dünyalarına inmeyi, oyunlarıyla ve çizimleriyle neler anlatmak istediklerini iyi anlayabilmeyi hedefliyoruz. Yüzlerce gönüllümüzle basamak olmaya devam edeceğiz" dedi.

Kazan, bu tür etkinlikleri zaman zaman düzenleyeceklerini de sözlerine ekledi.

KARS 25 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 05:29

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