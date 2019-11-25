Kars’ta güvercin festivalinde dereceye girenlere ödülleri verildi

Kafkas Kars Güvercin Derneği tarafından düzenlenen Güvercin Festivali’nde dereceye girenler ödüllerini aldı.

Kafkas Kars Güvercin Derneği tarafından düzenlenen ‘Taklacı güvercin” yarışmasında dereceye girenler düzenlenen yemekte bir araya geldi.

Güvercin hobisini geliştirmek ve güvercin sevgisini açılamak amacıyla Dernek Başkanı Başkan Behman Öztürk, tarafından düzenlenen yemekte Kars ve komşu illerden 500’e yakın güvercin sevdalısının katılımıyla yarışmada dereceye girenlere ödülleri verildi.

Yemeğin açılışında konuşan Kafkas Kars Güvercin Derneği Başkanı Behman Öztürk, “Bu hepimizin başarısı ve görevi, eğer bir insan, bir hayvanı seviyorsa insanları da sever, ülkesini sever, kültürünü sever. Hoşgörülü olur, insanlara saygı duyar. Ben yarışmaya katılan ve dereceye giren arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bizleri yalnız bırakmayan ve kentimize gelen Güvercin sevdalılarına da katılımları için ayrıca teşekkür ediyorum dedi.

Yapılan konuşmaların ardından Kafkas Kars Güvercin Derneği tarafından düzenlenen yarışmada dereceye girenlere ödülleri katılımcılar tarafından veridi.

Yarışmada, Fatih Kasapoğlu 1’inci, Çetin Yeniaras 2’inci ve Haldun Şanlı ise 3’üncü oldu.

KARS 25 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 05:29

GÜNEŞ 06:58

ÖĞLE 11:59

İKİNDİ 14:29

AKŞAM 16:51

YATSI 18:15

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.