Kars’ta Jandarma’dan asayiş uygulaması

Kars’ta 348 jandarmanın katılımıyla asayiş uygulaması yapıldı.

Kars Valiliği kontrolünde, İl Jandarma Komutanlığı’nca 348 jandarmanın katılımıyla “Umuma Açı Yerlerde Tütün Ürünlerinin Kullanımının Denetlemesi Uygulaması” icra edildi.

Yapılan uygulama umuma açık 120 alanda tütün ürünlerinin kullanımı denetlendi, vatandaşlara; konunun kanuni yönü ve sağlık açısından önemi hakkında gerekli bilgilendirme yapıldı.

Uygulama kapsamında ayrıca bin 857 kişi sorgulandı, 2 yoklamabakaya kaçağı yakalandı, üzerinde 1 adet kuru sıkı tabanca bulunan bir kişiye ise bin 294 TL idari yaptırım cezası kesildi.

Konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, “Kars İl Jandarma Komutanlığı, asli vazifesi olan tüm vatandaşlarımızın emniyet ve huzuru ile asayişin temin ve muhafazasını sağlamak için sorumluluk sahasında faaliyetlerine kesintisiz olarak devam etmektedir” denildi.

KARS 25 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 05:29

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