Kars’ta kış tedbirleri

Kars’ta kışın gelmesiyle Kars Valiliği’nce bir takım tedbirler alındı.

Kars Valiliği’nce alınan tedbirler şöyle sıralandı. Kış mevsiminde oluşan aşırı yağmur, sis, kar, tipi, buzlanma gibi nedenlerle sürücülerin görüş mesafesi azalmakta, aynı zamanda taşıtların fren ve durma mesafesi artmaktadır. Taşıt kullanma ve seyahat konforu bozulmakta ve buna bağlı olarak trafik güvenliğinin olumsuz yönde etkilendiği görülüyor.

2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun “Kış Lastiği Zorunluluğu” başlıklı 65/A maddesi uyarınca; vatandaşlarımızın huzur ve güven içerisinde seyahat etmelerine ve sürücülerin trafik kural ihlal davranışlarının en aza indirilmesini sağlamak, trafik kazalarının oluşmasında önemli rol oynayan kış mevsimi koşulları ve trafik güvenliğine yönelik 01 Aralık 201901 Nisan 2020 tarihleri arasında kış lastiği kullanma zorunluluğuna uyulması gerekiyor.

Hava sıcaklığındaki ani değişiklikler sebebiyle erken ve gizli buzlanma riskine karşı dikkatli ve duyarlı şekilde davranılması, trafik sistemi içerisinde bulunan yük, yolcu ve öğrenci taşıyan ticari araç şoförlerimizin güvenli ve huzurlu bir trafik ortamı sağlanmasına katkı vermek amacıyla kış lastiği uygulama ve denetimlerimize gerekli hassasiyeti göstermeleri gerekmektedir.

Yapılacak kontrollerde kış lastiği konusunda kurallara uymayan sürücülerin araçları eksikliklerini giderilinceye kadar trafikten men edilecek ve ilgili kanun maddesi uyarınca 625 TL trafik idari para cezası karar tutanağı uygulanacaktır.

KARS 26 Kasım 2019 Salı İMSAK 05:30

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