Kağızman’da Ayna Grubu Solisti Erhan Güleryüz rüzgarı

Kağızman’da Deve Cafe ‘Öğretmenler Günü’ etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen Ayna Grubu’nun konseri yoğun ilgi gördü.

Kağızman’da sahne alan Ayna Grubu Solistli Erhan Güleryüz, seslendirdiği şarkılarla salonu dolduran öğretmenlere unutulmaz bir gece yaşattı. Gece geç saatlere kadar süren konserde öğretmenler gönüllerince eğlenme fırsatı buldu.

Ayna Grubu Solisti Erhan Güleryüz, söylediği şarkılara eşlik eden öğretmenler gece geç saatlere kadar eğlendi.

KARS 26 Kasım 2019 Salı İMSAK 05:30

GÜNEŞ 06:59

ÖĞLE 12:00

İKİNDİ 14:28

AKŞAM 16:51

YATSI 18:14

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.