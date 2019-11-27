Kars’ta, jandarmadan huzur güven uygulaması

Kars’ta jandarma aranan şahısların yakalanmasına yönelik uygulama yaptı.

Kars Valiliği kontrolünde, İl Jandarma Komutanlığı tarafından vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması adına 347 jandarmanın katılımıyla aranan şahısların yakalanmasına yönelik “Türkiye Huzur ve Güven Uygulaması” yapıldı.

Uygulama kapsamında 2 bin 148 kişi sorgulandı, 1 aranan kişi, 2 yoklama kaçağı yakalanırken, 2 kişinin üzerinde ise 2 adet muşta ele geçirildi.

Konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, “Kars İl Jandarma Komutanlığı, asli vazifesi olan tüm vatandaşlarımızın emniyet ve huzuru ile asayişin temin ve muhafazasını sağlamak için sorumluluk sahasında faaliyetlerine kesintisiz olarak devam etmektedir” denildi.

KARS 27 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 05:31

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