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Kars’ta yoğun kar yağışı Soğuk hava yerini kar yağışına bıraktı

İHA

Kars'ta uzun zamandan beri etkili olan soğuk hava, yerini kar yağışına bıraktı. Kentte öğleden sonra başlayan yoğun kar yağışı etrafı kısa sürede beyaza bürüdü.

Kars’ta yoğun kar yağışı Soğuk hava yerini kar yağışına bıraktı

Kars’ta uzun zamandan beri etkili olan soğuk hava, yerini kar yağışına bıraktı. Kentte öğleden sonra başlayan yoğun kar yağışı etrafı kısa sürede beyaza bürüdü.
Doğu Anadolu Bölgesi’nde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Kars’ta öğlenden sonra başlayan ve şiddetini artıran kar, kısa sürede etrafı beyaza bürürken, özellikle yüksek kesimleri olumsuz etkiledi. Kars’a kışın tam anlamıyla geldiğini ifade eden vatandaşlar, “Kars’a mevsimin ilk karı yağdı. Şu anda mezra yolundayız. Yoğun bir kar yağışı var. Böyle devam ederse her taraf bembeyaz olacak. Kars’a da tam anlamıyla kış gelmiş olacak” dedi.
KarsArdahan karayolu Mezra Köyü mevki'inde kar yağışından dolayı görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü. Trafik ekipleri ise sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. BoğatepeGöle ve KarsDigorIğdır karayolunda kar ile birlikte etkili olan tipi sürücüleri zor anlar yaşattı.
Öte yandan kar yağışının yüksek kesimlerdi etkili olduğu öğrenildi.

KARS

27 Kasım 2019 Çarşamba

  • İMSAK 05:31
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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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