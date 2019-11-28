Kars´ta gece boyu kar eğlencesi

KARS´ta, dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, ilerleyen saatlerde etkisini artırdı. Kısa sürede kenti beyaza bürüyen kar, eğlenmek isteyen vatandaşlara keyifli anlar yaşattı.

Kars'ta, akşam saatlerinde başlayan ve gece boyunca yağan kar, vatandaşlar tarafından sevinçle karşılandı. Kar topu oynayıp halay çeken Karslılar, soğuk havaya meydan okudu.

Tarihi mekanlarda güzel görüntüler oluşturan kar yağışının artık eskisi gibi çile olmadığını belirten Kaz Evi İşletmecisi Nuran Özyılmaz, Kars denince akla ilk karın geldiğini, önceki gün gelenlerin kar göremediği için üzgün olduğunu belirtti.

Kars'a gelenlerin artık kar görebileceklerini söyleyen Özyılmaz, "Bundan sonra turizm turları, rezervasyonlar başlayacak. Artık Kars'a gelenler kar ve kışı görecekler. Kars için kar bize para olarak dönüyor. Kar artık bizim için kazanç oluyor. Çünkü dünyada kış azalmaya başlamış. Erzincan, Erzurum ve Kars koridoru Türkiye'de kış koridoru olarak görülüyor. Biz bu kışı turizme tanıtarak turist çekerek, değerlendirerek kâra çevireceğiz. Sezon başladı ve nisan ayına kadar şehir yoğun olacak. Her yerde doluluk var. Yeter ki gayret edelim iyi davranalım ve şehrimizi daha iyi pazarlayalım" dedi.FOTOĞRAF



KARS 28 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 05:31

GÜNEŞ 07:01

ÖĞLE 12:00

İKİNDİ 14:28

AKŞAM 16:50

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