Sarıkamış’ta kar hayatı olumsuz etkiledi

'Bu sefer hastalık beni yendi'

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Kars'ın Sarıkamış ilçesinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Sarıkamış kara teslim, iki gündür lapa lapa yağan kar, bir anda etrafı beyaza bürüdü. İşlerine gitmek için sokağa çıkan vatandaşlar ise kar yağışına hazırlıksız yakalandı.

Hava sıcaklığının eksi 15 dereceye düştüğü Sarıkamış'ta lapa lapa yağan kar altında yürüyen vatandaşlar zaman zaman zor anlar yaşadı.

Kar yağışı en çok Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde bulunan otel işletmecilerinin yüzünü güldürdü.

KARS 28 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 05:31

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AKŞAM 16:50

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