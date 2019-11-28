Kars 36 Spor, Torul Belediye Gençlikspor karşılaşması hazırlıklarını sürdürüyor

Kars 36 Spor hafta sonu kendi saha ve seyircisi önünde konuk edeceği Torul Belediye Gençlik Spor karşılaması hazırlıklarını sürdürüyor.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) Ligi 3. Grup Kars’ı temsil eden grup lideri yeşil beyazlı ekip hazırlıklarını Teknik Direktör Mersud Demiroviç, nezaretinde Kafkas Üniversitesi Prof. Dr. Abamüslüm Güven Stadyumunda sürdüren yeşil beyazlı ekipte, grup lideri olmanın heyecanı yaşanıyor.

Prof. Dr. Abamüslüm Güven Stadında çalışmalarına devam ettiklerini belirten Teknik Direktör Mersud Demiroviç, iyi bir çıkış yakaladıklarını ve bu çıkışı il yarı sonuna kadar sürdüreceklerini söyledi.

Bütün imkansızlıklara rağmen ligde lider olduklarını ifade eden Demiroviç, “Sezona iyi başladık denilemez. Ama geçen süre içerisinde toparladık ve kazanmaya başladık. Şuan grup lideriyiz. Bunu sürdürmek istiyoruz. Ben ve sporcularımda bunun bilincinde, hafta sonu kendi evimizde Torul belediye Gençlik Spor’u konuk edeceğiz. Bu karşılaşmadan da puanla ayrılacağımıza inanıyor. İnşallah ilk yarıyı kayıpsız bir şekilde lider olarak kapatırız” dedi.

Öte yandan 20192020 futbol sezonda 3. Lige çıkma hesapları yapılan Kars’ta, özellikle iş adamlarından destek bekleniyor.

KARS 28 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 05:31

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