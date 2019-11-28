Kars’ta kış lastiği ve kış tedbirleri semineri

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Kars’ta okul ve toplu taşıma sürücülerine kış lastiği kullanımı hakkında polis ve jandarma ekiplerince bilgi verildi.

Kars Valiliği kontrolünde, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekiplerince il merkezi ve ilçelerdeki okul servisi ve toplu taşıma araç sürücülerine 1 Aralık 20191 Nisan 2020 tarihleri arasında zorunlu kış lastiği kullanımı, zincir ve araçlarda bulunması gereken avandalıklar ile ilgili seminer verilerek sürücüler bilgilendirildi.

Seminerde; şoförlere uymaları gereken kurallar anlatılarak bilgilendirici broşürler dağıtıldı.

KARS 28 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 05:31

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