Sarıkamış’ta zincirleme trafik kazası: 20 yaralı Yoğun sis kazaya neden oldu 6 araç birbirine girdi

Kars’ın Sarıkamış ilçesinde yoğun sis beraberinde trafik kazalarına neden oldu. SarıkamışKars karayolu Asbuğa köyü yol ayrımında 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında ikisi ağır toplam 20 kişi yaralandı.

Kaza sonrası kurtarma ekipleri ve 112 sağlık ekipleri bölgede çalışmalarını sürdürüyor. Kazada yaralananlardan isimleri tespit edilenler şunlar: "Ümit Yıldız, Gerdan Ubiç, Yaşar Ayboğan, Alican Arslan, Atilla Salkın ve Helin Yılan".

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