Kars’ta PKK/KCK’dan gözaltına alınan 9 kişi adliyeye getirildi

Kars’ta eşzamanlı PKKKCK’ya yönelik düzenlenen şafak operasyonunda gözaltına alınan 9 kişi adliyeye sevk edildi.
Kars Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, terör örgütü PKK/KCK’nın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi, engellenmesine yönelik Kars’ın Digor ve Kağızman ilçeleri ile İstanbul’da eş zamanlı yapılan operasyonda gözaltına alınan 9 kişinin Emniyet’teki işlemleri tamamlandı.
Kars İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü’nde işlemleri tamamlanan şüpheli 9 kişi sağlık kontrolünden geçirilmek üzer önce Harakani Devlet Hastanesi’ne ardından Kars Adliye Sarayı’na getirildi. Şüphelilerin adliyedeki işlemleri devam ediyor.
KARS
29 Kasım 2019 Cuma
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