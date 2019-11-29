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İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil Kars’ta

İHA

İçişleri Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Tayyip Sabri Erdil, bir dizi temaslarda bulunmak için Kars'a geldi.

İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil Kars’ta

İçişleri Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Tayyip Sabri Erdil, bir dizi temaslarda bulunmak için Kars’a geldi.
Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Tayyip Sabri Erdil, Valilik Gazi Toplantı Salonu’nda sivil toplum kuruluşları (STK) ile bir araya geldi.
Basına kapalı olarak yapılan toplantının ardından düzenlendiği basın toplantısında gazetecilere açıklamalardan bulunan Bakan Yardımcısı Erdil, İzleme ve Değerlendirme Sistemi Projesi (İZDES) hakkında bilgiler verdi.
İçişleri Bakan Yardımcısı Erdil, “İçişleri Bakanlığı olarak, kamu hizmetlerinin 'Kaliteli, hızlı, verimli ve ekonomik bir şekilde sunulması, yönetimde katılımın sağlanması, vatandaş memnuniyetinin esas alan yönetim anlayışının ortaya konulması' temel hedefimizdir.Bu hedef doğrultusunda; Bakanımızın talimatları ile İzleme ve Değerlendirme Sistemi Projesi (İZDES) oluşturuldu ve iki yıla yakın bir zamandır uygulanmasına devam edilmektedir. İZDES Projesi vatandaş odaklı hizmet anlayışı çerçevesinde; 'Bakanlığımız taşra birimlerinin hizmet kapasitelerini ölçmek; merkez ve taşra birimleri arasındaki iletişimi geliştirmek; sahadaki görüş ve önerileri doğru şekilde merkeze iletmek, merkezdeki politika ve önerileri taşrada izlemek ve valiliklerimizdeki iyi uygulama örneklerini paylaşmak' amacıyla hayata geçirildi" dedi.
"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, 'kamu hizmetlerinin yerine getirilmesinde vatandaş odaklı hizmete' büyük önem vermektedir" diyen Erdil, Cumhurbaşkanının bu yaklaşımı doğrultusunda İZDES projesinin ikinci aşamasının 'vatandaş odaklı hizmet seferberliği' olarak planlandığına dikkat çekti. Erdil, “Bu plan çerçevesinde bakan yardımcıları başkanlığında 9’ar kişilik heyetlerle tüm illerimize çalışma ziyaretleri yapılmaktadır. Şu ana kadar 61 ilde ziyaret programları gerçekleştirildi. Bugün 62’ncisi olmak üzere ilinize gelmiş bulunmaktayız. İki günlük çalışma ziyaretimizin ilk gününde, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Komutanlığı, Sahil ve Güvenlik Komutanlığı, Göç Genel Müdürlüğü, Afet ve Acil Durum Genel Müdürlüğü, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü ve İller İdaresi Genel Müdürlüğü’nün temsilcilerinden oluşan heyet üyelerimiz il müdürlükleri ve ilgili birimlerde saha çalışmaları yapmaktadırlar. Bu coğrafyada yaşamış olmamız ve tarihi müktesebatımız Türkiye’ye hem yerel, hem de global sistem içerisinde daha güçlü ve etkin olmaya zorlamaktadır. Uzun yıllardır üç bir yanımızdan ateş çemberi ile kuşatılmış durumdayız. Türkiye global güçlerin kendisine yönelik tehditlerine karşı kendini korumak için daha etkin bir güvenlik anlayışı ile yönetilmek zorundadır. İçişleri Bakanlığının güvenlik yönetiminde, terörle mücadelede sağladığı başarının devam etmesi, kurulan mekanizmaların korunması ve sürdürülmesi ile mümkündür” diye konuştu.
Prof. Dr. Tayyip Sabri Erdil, şöyle devam etti: “Bu bağlamda, İZDES Çalışma Ziyareti programımızın ikinci gününde önce Valiliğimiz ziyaret edilerek, güvenlik yönetimimiz ile ilgili konular detaylı olarak ele alınmaktadır. Ayrıca, bürokratlarımızın saha çalışmalarının sonuçları da değerlendirilmektedir. Daha sonra, bakan yardımcısı ve diğer bürokratlarla birlikte, bakanlık hizmetlerini onların gözünden değerlendirmek amacıyla ildeki sivil toplum örgütleri, meslek kuruluşları ve iş insanlarının katılımıyla il ekonomik koordinasyon toplantıları yapılmaktadır. Bu toplantılarda, 'Terörle mücadele, emniyet, asayiş, trafik, okul güvenliği, uyuşturucu ile mücadele, kent güvenliği' gibi konularda bakanlığın uygulamaları hakkında görüşalışverişinde bulunulmakta, aynı zamanda valiliklerin iletişim ve işbirliği kapasitesi de değerlendirilmektedir. Program uyarınca, şehit yakınları ve gaziler ziyaret edilmekte, ayrıca esnaf ziyaretleri de yapılarak, onların sorunları dinlenmekte, talep ve önerileri alınmaktadır. Bu değerlendirmeler ve ziyaretler ışığında ilin genel profili çıkarılarak, bir değerlendirme raporu oluşturulmakta ve Bakanlık merkezine iletilmektedir. Bakanlığımızın merkez ve taşra yönetim politikaları ve stratejileri bu raporlar doğrultusunda uygulanmaktadır. Hedefimiz vatandaş memnuniyetini arttırmak ve hizmet kalitesini yükseltmektir.”
Bakan Yardımcısı Erdil, daha sonra Kars Valisi Türker Öksüz ile birlikte kentte esnafı gezdi. Erdil ve beraberindekiler, şehit ailelerini de ziyaret etti.

KARS

29 Kasım 2019 Cuma

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