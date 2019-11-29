Kars'ta zincirleme 'sis' kazası: 16 yaralı

'Bu sefer hastalık beni yendi'

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KARS'ta, yoğun sisin etkili olduğu yolda, 6 aracın çarpışması sonucu meydana gelen zincirleme kazada, 2'si ağır 16 kişi yaralandı.

Kaza, saat 08.30 sıralarında, SarıkamışKars yolu Asbuğa köyü yol ayrımında meydana geldi. Yoğun sisin etkili olduğu bölgede TIR, kamyonet ve 2 midibüs dahil plakaları öğrenilemeyen 6 araç, sürücülerinin kontrolünden çıkıp, çarpıştı. Zincirleme kazada araçlarda bulunan toplam 16 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri ve güvenlik güçleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerince ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan 16 yaralıdan 2'sinin sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi. Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan SarıkamışKars yolu, araçların kaldırılmasının ardından yeniden açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



KARS 29 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:32

GÜNEŞ 07:02

ÖĞLE 12:01

İKİNDİ 14:27

AKŞAM 16:49

YATSI 18:14

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