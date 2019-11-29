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Doğu Ekspresi'yle öğrencilere yardım için Kars'a geldiler Doğu Ekspresi, Kars’a dolu dolu gelmeye ...

İHA

Sosyal medyada bir araya gelen 180 kişi, Doğu Ekspresi'ne "Sevgi Ekspresi" adını vererek ilkokul öğrencilerine yardım için Kars'a geldi. 24 saatlik masalsı yolculuk ihtiyaç sahiplerine getirilen yardımlarla daha da sıcak bir hal aldı.

Sosyal medyada bir araya gelen 180 kişi, Doğu Ekspresi’ne “Sevgi Ekspresi” adını vererek ilkokul öğrencilerine yardım için Kars’a geldi. 24 saatlik masalsı yolculuk ihtiyaç sahiplerine getirilen yardımlarla daha da sıcak bir hal aldı.

Sosyal medyadan kurucusu olduğu GezenTayfa Activity Platformu'ndaki arkadaşları ile beraber köy okulları, yetimhaneler ve huzur evlerine sosyal sorumluluk projeleri kapsamında yardım eden sanatçı Gölge Kaya, 180 kişilik grubuyla 24 saat süren masalsı yolculuğun sonunda Kars’a geldi. 28 Kasım tarihinde Ankara Tren Garı'nda buluşan Gölge Kaya ve 180 kişilik grup, Doğu Ekspresi ile "Sevgi Ekspresi" ismini vererek proje kapsamında, Kars'ta bulunan köy okullarına kitap, kırtasiye, oyuncak ve kıyafet gibi yardım malzemeleri getirdi.

“Yüreğimizde sevgiyle Kars’a geldik”
Masalsı bir yolculuğun ardından Kars’a geldiklerini ifade eden sanatçı Gölge Kaya, “Şuan burada Anadolu’nun çeşitli illerinden, 81 ilinden Ankara Tren Garı’nda buluşup, Doğu Ekspresi'yle 24 saat süren bir yolculuğun ardından Kars Tren Garı’na gelmiş bulunmaktayız. Sırt çantamızda köy çocukları için yardım malzemeleri ve yüreğimizde sevgiyle buraya geldik. 'Sevgi Ekspresi' ismini verdiğimiz projeyle Kars’tayız. Bu ilk değil, sonda olmayacak. Dünya’yı sevgi kurtaracak. Yolculuğumuz 24 saat sürdü. Tren içerisinde tanışarak, kaynaşarak, şarkılar söyleyerek Kars’a geldik” dedi.

“Trende aile sıcaklığında bir ortam oluştu”
Kars’a ilk kez geldiğini belirten Cemile Dalkılak, “Bu proje için Ankara’da toplandık ve 2’ncisini düzenlediğimiz 'Sevgi Ekspresi' adı altında projemizle güzel bir yolculuk geçirdik. Kars’a sevgi dağıtmaya ve mutluluk dağıtmaya geldik. Geleceğimiz olan çocuklarımız için elimizden ne geliyorsa bizde gençlik olarak sevgi ve mutlulukla yapıyoruz. Umarım güzel bir zaman diliminde, güzel etkinliklerle çocuklarımızı mutlu eder, geleceğimiz için daha sıkı çalışır ve onlar için daha çok emek veririz. Yolculuğumuz çok eğlenceliydi. Çok keyifli bir yolculuk, Ankara’dan Kars’a çok güzel manzaralarla geldik. Hiç birimiz tanışmıyorduk ve trende o kadar güzel bir aile sıcaklığı oluştu ki, herkes sanki senelerdir tanışıyormuş gibi birlik ve beraberlik içinde seyahat etti. Bu bizim için çok güzel bir şey, umarım devamı da gelir” diye konuştu.

“81 ilden 180 kişi katıldık”
“Sevgi Ekspresi” adı altında Doğu Ekspresi ile Ankara’dan Kars’a yolculuk ettiklerine dikkat çeken İlayda Özkan, “Projemiz ilk değil, sonda olmayacak. Her zaman halkın desteğiyle ve okullar devam ettikçe bizde yardımlarımızı sürdüreceğiz. 81 ilden 180 kişi katıldık. Ve gerçekten arkadaşların emeği çok büyük, gerek trende olsun, gerek bundan öncesinde olsun, yaklaşık 3 aydan beri uğraşılan bir proje, herkes elinden geldiğince yardımcı oldu. Yolculuğumuz çok eğlenceli geçti. Müzikler eşliğinde zaten vagonların çoğu bize aitti. Güle oynaya, eğlene geldik. Bundan sonrası da bu şekilde devam edecek. Hiç tanımadığımız insanlarla bir arada yaklaşık 24 saatlik bir yolculuk yaptık. Çok farklı kaynaşmalar oldu. Bundan sonra devam edeceğini düşünüyorum” şeklinde konuştu.

Bu yıl 2’ncisi düzenlenen “Sevgi Expresi2” projesi kapsamında 180 kişi Kars'ın soğuk kış aylarında eğitimini zor koşullarda devam ettirmeye çalışan 300’ün üzerinde öğrenciye yardım malzemeleri getirdi. Kars Tren Garı’na gelen grup, beraberinde öğrenciler için getirdikleri malzemeleri elden ele kendilerini bekleyen otobüslere taşıdı. Grup Kars’ta Selim ilçesine geçti. Getirilen malzemeler öğrencilere dağıtılacak.

KARS

29 Kasım 2019 Cuma

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