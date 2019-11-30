Kars’ta “Hastane Afet Planı” uygulayıcı eğitimi verildi

Kars İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Hastane Afet ve Acil Durum Planlaması uygulayıcı eğitimi verildi.

Kars İl Sağlık Müdürlüğü Acil ve Afetlerde Sağlık Hizmetleri birimi tarafından düzenlenen Hastane Afet ve Acil Durum Planlaması uygulayıcı eğitimi 3 gün sürdü.

İl Sağlık Müdürlüğü’nden eğitmenlerin katılımıyla düzenlenen eğitimde katılımcılara afet ve acil durum temel kavramları, Türkiye afet yönetimi ve sağlık hizmetleri, hastane afet ve acil durum planı işleyişi, mevcut durum analizi, hastane afet ve acil durum müdahale yönetimi, hastane olay yönetim araçları, kitlesel yaralanmalı olaylarda müdahale aşamaları, olay bildirimi ve acil müdahale planının aktivasyonu, tıbbi kapasite ve lojistik malzemelerin yönetimi, acil müdahale planının aktivasyonunda bilgi yönetimi, güvenlik ve emniyet, psikososyal destek faaliyetleri ile ilgili konularda bilgi verildi.

Sağlık Müdürlüğü Toplantı Salonu’nda düzenlenen eğitime Kars merkez ve ilçelerden 32 kişi katıldı. Eğitimlere 2020 yılında da devam edileceği öğrenildi.

KARS 30 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 05:33

GÜNEŞ 07:03

ÖĞLE 12:01

İKİNDİ 14:27

AKŞAM 16:49

YATSI 18:13

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.