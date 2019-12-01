Kars'ta deprem paniğe neden oldu

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde 4,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Hafif şekilde hissedilen deprem, kısa süreli paniğe neden oldu.

AFAD Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 09.07’de merkez üssü Sarıkamış olan 4,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yaklaşık 7 kilometre derinlikte olduğu belirlenen deprem, ilçede ve çevresinde

kısa süreli paniğe neden oldu. Sarıkamış ilçesine bağlı Parmakdere köyünün muhtarı Remzi Karabayır, sabah saat 09.07 sularında iki kez üst üste deprem olduğunu ve köyde herhangi bir can ve mal kaybı olmadığını belirtti.

Depremin Oltu ilçesine bağlı birçok mahallede de hissedildiği öğrenildi.

KARS 01 Aralık 2019 Pazar İMSAK 05:34

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