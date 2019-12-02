TYSD Kars’ta 115 öğrenciye burs desteği veriyor

Türkiye Yardım Sevenler Derneği (TYSD) Kars Şubesi’nden 20192020 eğitim öğretim yılında 115 üniversite öğrencisine burs verecek.

Türkiye Yardım Sevenler Derneği Şube Başkanı Yasin Aşkın Yıldırım, maddi durumları iyi olmayan öğrencilere burs desteği verdiklerini söyledi.

Yıldırım, “Yüz yıl ötesini düşünen devletler eğitim ve öğretimle milletini hür ve bağımsız yaşatacaktır. 20192020 yılı eğitim ve öğretim gören üniversite öğrencilerimizden 115 kişi burs hakkı kazanmıştır. Öğrencilerimizin ödemeleri bugünden itibaren hesaplarına yatırılmaya başlandı” dedi.

Maddi durumu iyi olmayan öğrenciler için bursların önemi büyük olduğunu ifade eden Yıldırım, “Mali destek bulamadığı için her yıl on binlerce öğrencimiz öğrenim hayatını yarıda bırakmak zorun da kalıyor. Yada çok zor koşullarda öğrenimini sürdürmeye çalışıyor. Okuyamayan her öğrenci devletimiz ve milletimiz için büyük bir kayıptır.Yüz yıl ötesini düşünen devletler eğitime önem vermişlerdir. Eğitim ve yardımlaşmanın önemine inanan vatandaşlarımızın ülkemizin yarınları olacak sevgili öğrencilerimize destek olmalarını bekliyorum” diye konuştu.

Öte yandan TYSD Kars Şube Başkanlığı’na burs için müracaat eden ve burs almaya hak kazanan 115 öğrencinin burs ücretleri bankaya yattı. Öğrenciler burs ücretlerinin banka şubesinden çekebilir.

KARS 02 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 05:35

GÜNEŞ 07:05

ÖĞLE 12:02

İKİNDİ 14:27

AKŞAM 16:48

YATSI 18:13

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.