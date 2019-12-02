Kars’ta “İneklerde Uygulamalı Reprodüktif Ultrasonografi Kursu” düzenlendi

Kars Bölgesi veteriner hekimler Odası’nca “İneklerde Uygulamalı Reprodüktif Ultrasonografi Kursu” düzenlendi.

Kars Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası Ülke Hayvancılığında tespit ettiği sorunların çözümleri için Veteriner Hekimlere yönelik hizmetiçi eğitim çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Kars Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası koordinatörlüğünde Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Cihan Kaçar tarafından “İneklerde Uygulamalı Reprodüktif Ultrasonografi Kursu” düzenlendi.

Bölgede hayvan sağlığı hizmeti veren Klinisyen Veteriner Hekimler ve Veteriner Fakültesi öğrencisi veteriner adaylarına yönelik kursun teorik eğitimi Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi amfisinde , pratik kısmı ise Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Uygulama Çiftliğinde gerçekleştirildi.

Sertifika sunumu sonrasında Kars Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Ercan Ödül yaptığı açıklamada, “2019 yılında ikincisini düzenlendiğimiz “İneklerde Uygulamalı Reprodüktif Ultrasonografi Kursu” Ülkemiz ve Bölgemiz ekonomisinin temeli olan Sığır Yetiştiriciliğinin gelişmesinin önündeki çok önemli bir engel olarak bulunan sürü bazlı infertilite (kısırlık) sorunlarının bizce yegane çözümü olan reprodüktif amaçlı ultrason kullanımının Veteriner Hekim Meslektaşlarımız arasında arttırılması ve meslektaşlarımızın erken dönem fötal cinsiyet tayini gibi uzmanlık isteyen konularda yetkin olabilmesi için Ülkemizin Veteriner Doğum ve Jinekoloji alanında çok değerli akademisyenlerinden biri olan Prof. Dr. Cihan Kaçar Hocamızla birlikte bu hizmetiçi eğitimi organize ettik” dedi.

Ödül, “Kursumuzun davet ilanını yayınladıktan kısa bir süre sonra meslektaşlarımız ve meslektaş adayı öğrenci arkadaşlarımız kontenjanı doldurdu ve hem Kars ilinden hem de komşu illerden ilimize gelerek kursumuza katıldı. Teorik ve pratik eğitimin harmanlandığı kurs sonunda kursiyerlerimizde aldığımız dönüşler oldukça olumlu. Ülkemizin Veteriner Yazılım ve Görüntüleme teknikleri konusunda alanında Dünya çapında çok değerli bir markası olan “Hasvet Medikal” firmasının sahibi Sayın Hidayet Şimşek beyefendiye ve ekibine bizlere bu eğitimde destek oldukları ve bölgemizde klinisyen meslektaşlarımızın çağımızın ileri görüntüleme teknikleri kazandırma konusunda yaptıkları iyiniyetli çalışmalar için ayrıca bir teşekkürü borç biliriz” diye konuştu.

Ödül, “Hem 6343 sayılı kanun gereğince kurulmuş olan Türk Veteriner Hekimler Birliğine Bağlı Kars Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası olarak Bölgemizde hizmet veren Veteriner Hekim üyelerimizin sesi olmaya ve Ülkemiz genelinde onları temsil etmeye hem de bölge hayvancılığında tespit ettiğimiz bu gibi hayati önem arz eden sorunlara çözüm bulabilmek adına bu tarz nokta atışı hizmetiçi eğitimleri koordine etmeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Eğitimin sonunda kursiyerler sertifikalarını Kars Bölgesi Veteriner Hekimler Odası Başkanı Ercan Ödül ve Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Doğum ve Jinekoloji Anabilim dalı Başkanı Prof. Dr. Cihan Kaçar‘dan aldı.

KARS 02 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 05:35

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