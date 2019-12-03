Üniversite öğrencilerini duygulandıran ziyaret

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Üniversite öğrencilerini duygulandıran ziyaret

DHA

-KARS'ta, üniversite öğrencileri, 'empati etkinlikleri' kapsamında Dolunay Derneği'ni ziyaret etti. Burada engellilerle bir araya gelen, onların yaşadığı zorlukları anlamak için çeşitli etkinlikler yapan öğrenciler, duygusal anlar yaşadı.

-KARS'ta, üniversite öğrencileri, 'empati etkinlikleri' kapsamında Dolunay Derneği'ni ziyaret etti. Burada engellilerle bir araya gelen, onların yaşadığı zorlukları anlamak için çeşitli etkinlikler yapan öğrenciler, duygusal anlar yaşadı.
Mütercim Tercümanlık Bölümü ve Çeviri Kulübü´nün düzenlediği 8. Çeviri seminerleri programına katılmak için Kars´a gelen Fransız Kültürü ve Çeviri Topluluğu öğrencileri, Mehmet Akif Yardım, Hülya Can, Deniz Temur, Feyza Nur Murat, Furkan Okur, İlkcan Kırlangıç ve Rabia Çelik, Dr. Bahattin Şeker öncülüğünde Dolunay Derneği´ni ziyaret etti. Kafkas Üniversitesi Mütercim Tercümanlık (İngilizce-Fransızca-Türkçe) Bölümü Çeviri Kulübü öğrencileri Ecemnur Özenç, Hatice Selvet Aşık, Hatice Başoğlu ve Melih Onur Doğan'ın da misafir öğrencilere eşlik etti. 
Dolunay Derneği Başkan yardımcısı Engelliler Birim Başkanı Faruk Ocak ve dernek üyeleriyle tanışan öğrenciler, duygu ve düşüncelerini paylaştıktan sonra empati etkinliği yaptı. Önce tekerlekli sandalye ile gezintiye çıkan öğrenciler ardından da empati basketbol maçı ve görme engelli empatisi yaptı. Gözlerine çekilen siyah bantla kapkara bir dünyaya adım atan öğrenciler yürümekte zorlandı. En ufak engeli aşmayı başaramayan, yolunu, yönünü bulamayan öğrenciler, engellilerin hangi şartlarda yaşam sürdüğünü fark edince duygusal anlar yaşadı. Özellikle alınan önlemlerin ardından karşıdan karşıya geçmeye çalışan Feyza Nur Murat ve Rabia Çelik gözyaşlarına boğuldu. Görmeden yaşamanın zorluklarını yaşadıklarını, bu süre içinde korku, endişe, heyecan gibi karışık duygular hissettiklerini söylediler.
Feyza Nur Murat, "Engelli olmak gerçekten çok zormuş. Karşıdan karşıya geçmek kolay gibi görünüyor ama oradan buraya gelmek gerçekten çok zor. Can güvenliğiniz yok. Karşıdan karşıya geçerken emin olamadan geçtim. Beni sizler yönlendirdiniz ama bu durumu yaşayanlara çok fazla yardım eden olmuyor" dedi.
Rabia Çelik ise "Bu kadar rahatken onların zorluk çekmesi fakat kimsenin onları anlamaya çalışmaması çok üzücü. Kardeşlerimizi daha iyi anladım" diye konuştu.

KARS

03 Aralık 2019 Salı

  • İMSAK 05:36
  • GÜNEŞ 07:06
  • ÖĞLE 12:02
  • İKİNDİ 14:27
  • AKŞAM 16:48
  • YATSI 18:13
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kars’ta define bulmak için evi kazdılar
YEREL HABERLER Kars’ta define bulmak için evi kazdılar
Kars’ta Jandarma’dan kış lastiği uygulaması
YEREL HABERLER Kars’ta Jandarma’dan kış lastiği uygulaması
Kars’ta 2 bin 286 rakımlı Hanlar Geçidi’nde tipi etkili oluyor
YEREL HABERLER Kars’ta 2 bin 286 rakımlı Hanlar Geçidi’nde tipi ...
Kars’ta “İneklerde Uygulamalı Reprodüktif Ultrasonografi Kursu” düzenlendi
YEREL HABERLER Kars’ta “İneklerde Uygulamalı Reprodüktif ...
TYSD Kars’ta 115 öğrenciye burs desteği veriyor
YEREL HABERLER TYSD Kars’ta 115 öğrenciye burs desteği veriyor
BAL: Kars 36 Spor: 3 Torul Belediye Gençlik Spor: 0
YEREL HABERLER BAL: Kars 36 Spor: 3 Torul Belediye Gençlik Spor: 0
Kars'ta kaybolan genç kızı arama çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Kars'ta kaybolan genç kızı arama çalışmaları sürüyor
Kars'ta kar manzaraları
YEREL HABERLER Kars'ta kar manzaraları
Kars'ta deprem paniğe neden oldu
YEREL HABERLER Kars'ta deprem paniğe neden oldu
Sarıkamış, aynı dakika içinde 4 büyüklüğünde iki depremle sallandı
YEREL HABERLER Sarıkamış, aynı dakika içinde 4 büyüklüğünde iki ...
Doğu Ekspresi ile yardım dağıtmaya geldiler
YEREL HABERLER Doğu Ekspresi ile yardım dağıtmaya geldiler
Kars'ta 4.0 büyüklüğünde deprem
YEREL HABERLER Kars'ta 4.0 büyüklüğünde deprem
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
YEREL HABERLER Kars'ın Sarıkamış ilçesinde 4.0 büyüklüğünde bir ...
Kars'ta 'fuhuş' operasyonu: 41 gözaltı
YEREL HABERLER Kars'ta 'fuhuş' operasyonu: 41 gözaltı
Kars’ta “Son Durak Fuhuş Operasyonu-1”: 41 gözaltı
YEREL HABERLER Kars’ta “Son Durak Fuhuş Operasyonu-1”: 41 gözaltı
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X