Kars’ta PKK/KCK’dan gözaltına alınanlardan 1’i tutuklandı

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Kağızman ve Digor ve İstanbul'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 7 kişiden 1'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kars Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ekiplerince, terör örgütü PKK/KCK'nın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi, engellenmesine yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 7 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Kars Harakani Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünün ardından yoğun güvenlik önlemleri altında tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edilen 7 kişiden 1'i tutuklandı. Şüpheli 6 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

KARS 04 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 05:37

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