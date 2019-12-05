Kars’ta fuhuş yaptırdıkları tespit edilen 8 kişi tutuklandı

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"Bacaklar daha o yaşlarda upuzun"

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Kars’ta polisin düzenlediği “Son Durak Fuhuş Operasyonu1”da gözaltına alınan şüpheli 8 kişi tutuklandı.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince, 3 ay süren teknik ve fiziki takip neticesinde, Kars’a yabancı uyruklu kadınları yurt dışından getirterek fuhuş yaptırdıkları tespit edilen 4 farklı eğlence mekanı ve bunlara bağlı otellere yönelik düzenlenen "Son Durak Fuhuş Operasyonu1" gözaltına alınarak emniyete getirilen ve işlemleri tamamlanan şüpheliler Adliye’ye sevk edildi.

Adliye’ye sevk edilen şüphelilerden 8’i çıkarıldıkları mahkemece, “Fuhuşa Teşvik, Aracılık veya Zorlama” T.C.K. 227 suçundan tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Kars’ta çeşitli yollarla getirilen ve “Son Durak Fuhuş Operasyonu1” operasyonun da gözaltına alınan şüpheli 23 yabancı uyruklu kadın ise emniyetteki işlemlerinin ardından sınır dışı edilecek.

KARS 05 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 05:38

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