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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Vali Öksüz, UMKE ekibini ödüllendirdi

İHA

Kars Valisi Türker Öksüz, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı Harekatı'na katılan UMKE ekibini "Teşekkür Belgesi" ile ödüllendirdi.

Vali Öksüz, UMKE ekibini ödüllendirdi

Kars Valisi Türker Öksüz, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı Harekatı’na katılan UMKE ekibini “Teşekkür Belgesi” ile ödüllendirdi.
Vali Türker Öksüz, 0107 Aralık Acil Sağlık Haftası etkinlikleri kapsamında İl Sağlık Müdürü Zakir Lazoğlu ile UMKE personelini makamında kabul ederek, hafta boyunca yapılacak etkinlikler hakkında bilgi aldı.
Vali Türker Öksüz, Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri’nin (UMKE) sağlık hizmetlerinin çok önemli ve vazgeçilmez bir birimi olduğunu belirti.
Öksüz, Kars’ta görev yapan UMKE ekibine yaptıkları hizmetlerden dolayı teşekkür ederek, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı Harekatına katılarak başarılı hizmetlerde bulunan UMKE ekibini teşekkür belgesi ile ödüllendirdi.
Vali Türker Öksüz, daha sonra telsiz anonsuyla 112 Acil Çağrı Merkezi personeline hitap ederek, Acil Sağlık Haftası’nı kutladı ve görevlerinde başarılar diledi.

KARS

05 Aralık 2019 Perşembe

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