Kars’ta kaçak kazı yapan 2 kişi yakalandı

Onu tanıdınız mı?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kars’ta define arayan 2 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Kars’ın Selim İlçesi’ne bağlı Katranlı Köyü’nde İl Jandarma Komutanlığı’nca alınan duyum üzerine yapılan çalışmalarda 2 kişiye ait birbirine bitişik iki boş evin ara duvarların yıkılmak suretiyle evlerin içerisinde define bulmak maksadıyla izinsiz kazı yapan şüpheli 2 kişi suçüstü yakalandı.

Jandarma ekiplerince olay yerinde yapılan incelemede 1,8x1,25 metre genişliğinde 0,6 metre derinliğinde ve 1,90x2,15 metre genişliğinde 0.92 metre derinliğinde iki çukur bulundu.

Olayla ilgili olarak gözaltına alınan şüpheli 2 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

KARS 06 Aralık 2019 Cuma İMSAK 05:39

GÜNEŞ 07:09

ÖĞLE 12:03

İKİNDİ 14:26

AKŞAM 16:48

YATSI 18:13

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.