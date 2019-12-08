Tarihi Ahmet Tevfik Paşa Konağı’nın sahibi kim? Tarihi konak yıkıldı, yıkılacak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Tarihi Ahmet Tevfik Paşa Konağı’nın sahibi kim? Tarihi konak yıkıldı, yıkılacak

İHA

Kars'ta tarihi değerler bir bir yok oluyor. Tarihi mekanların yok olmasını yetkililer ise sadece izliyor.

Tarihi Ahmet Tevfik Paşa Konağı’nın sahibi kim? Tarihi konak yıkıldı, yıkılacak

Kars’ta tarihi değerler bir bir yok oluyor. Tarihi mekanların yok olmasını yetkililer ise sadece izliyor.
Kars Kalesi'nin eteklerinde, Tarihi Taş Köprü ile Muradiye Hamamı ve Mazlumağa Hamamı’nın olduğu bölgede bulunan ve 19. yüzyılda yapılan tarihi Ahmet Tevfik Paşa Konağı gözler önünde yıkılıyor.
İçerisi tamamen talan edilerek harabe bir halde bırakılan Tevfik Paşa Konağı’nı kısa sürede önlem alınmadığı takdirde tamamen yıkılarak, yok olacak.
“Ya yıkın, ya da yapın!”
Her gün yüzlerce yerli ve yabancı turistlerinde ziyaret ettiği Tevfik Paşa Konağı, ziyaretçilerinin içini yakıyor. Böyle yapının yıkılmasına nasıl göz yumulduğunu anlamadıklarını belirten vatandaşlar, “Bir tarih adeta bağıra bağıra yok oluyor. Yetkililer görmüyor mu? Neden önlem alınmıyor. Yazık değil mi? Çok mu zor, buranın restore edilmesi? Anlamış değiliz. Ya yıkın veya da yapın. Yoksa vatandaşların üzerine yıkılacak” diye tepki gösterdiler.
Kars’ta birçok tarihi yapının yok olduğunu ifade eden vatandaşlar, “Kars buram buram tarih kokuyor. İnanın Türkiye’nin hiçbir yerinde bu kadar tarihi yapı yapı yok. Ancak tarihi evlerin çoğusu harabe halde bulunuyor. Kalkınma Ajansı yok mu? Kalkınma Ajansları neden bu tarihi yapıları onararak Kars’a kazandırmıyor. Hemen yanı başımızda bulunan Erzurum’da tarihi yapıları Kalkınma Ajansları projelerle restore ederek tekrar Erzurum turizmine kazandırdılar. Kars’ta bunun yapılması çok mu zor? Kars Valiliği’nin biran evvel Tevfik Paşa Konağı ile ilgili karar alması gerekiyor. Çünkü bu bina birilerinin üzerine yıkılacak” dediler.
Kars Kalesi altında herkesin gözünün önünde bulunan Tevfik Paşa Konağı bir taraftan yıkılırken, diğer taraftan define arayan kimliği belirsiz kişilerce içerisi kazılmış, içkicilerin mekanı olan konağın, cam, çerçeve ve kapıları kırılarak talan edilmiş bulunuyor. Yıllara meydan okuyan 2 katlı konak kısa sürede önlem alınmadığı takdirde tamam yıkılarak kaybolacak.

KARS

08 Aralık 2019 Pazar

  • İMSAK 05:40
  • GÜNEŞ 07:11
  • ÖĞLE 12:04
  • İKİNDİ 14:26
  • AKŞAM 16:47
  • YATSI 18:13
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kars VHO ‘Buzağı Tendon Problemleri’ eğitimi verildi
YEREL HABERLER Kars VHO ‘Buzağı Tendon Problemleri’ eğitimi verildi
Selim Belediyesi bir ilke imza atacak Selim Ovası meyve ağaçlarıyla hayat bulacak Belediye 2020’de her eve meyve ağacı desteği verecek Başkan Coşkun Altun, “Elimizde büyük bir ova var oraya meyve ağacı dikmemiz lazım”
YEREL HABERLER Selim Belediyesi bir ilke imza atacak Selim Ovası ...
İzmirli gençlerden Kars’a kardeşlik köprüsü!
YEREL HABERLER İzmirli gençlerden Kars’a kardeşlik köprüsü!
Kars’ta 112 Acil Çağrı Merkezi’ne gelen çağrıların yüzde 93’ü asılsız!
YEREL HABERLER Kars’ta 112 Acil Çağrı Merkezi’ne gelen çağrıların ...
Kars’ta kaçak kazı yapan 2 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Kars’ta kaçak kazı yapan 2 kişi yakalandı
Vali Türker Öksüz, il müdürleriyle buluştu
YEREL HABERLER Vali Türker Öksüz, il müdürleriyle buluştu
Sarıkamış Travel Turkey İzmir Fuarında tanıtıldı
YEREL HABERLER Sarıkamış Travel Turkey İzmir Fuarında tanıtıldı
Kars'ta araçlara halılı ve battaniyeli koruma
YEREL HABERLER Kars'ta araçlara halılı ve battaniyeli koruma

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X