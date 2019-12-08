Tarihi Ahmet Tevfik Paşa Konağı’nın sahibi kim? Tarihi konak yıkıldı, yıkılacak

Kars’ta tarihi değerler bir bir yok oluyor. Tarihi mekanların yok olmasını yetkililer ise sadece izliyor.

Kars Kalesi'nin eteklerinde, Tarihi Taş Köprü ile Muradiye Hamamı ve Mazlumağa Hamamı’nın olduğu bölgede bulunan ve 19. yüzyılda yapılan tarihi Ahmet Tevfik Paşa Konağı gözler önünde yıkılıyor.

İçerisi tamamen talan edilerek harabe bir halde bırakılan Tevfik Paşa Konağı’nı kısa sürede önlem alınmadığı takdirde tamamen yıkılarak, yok olacak.

“Ya yıkın, ya da yapın!”

Her gün yüzlerce yerli ve yabancı turistlerinde ziyaret ettiği Tevfik Paşa Konağı, ziyaretçilerinin içini yakıyor. Böyle yapının yıkılmasına nasıl göz yumulduğunu anlamadıklarını belirten vatandaşlar, “Bir tarih adeta bağıra bağıra yok oluyor. Yetkililer görmüyor mu? Neden önlem alınmıyor. Yazık değil mi? Çok mu zor, buranın restore edilmesi? Anlamış değiliz. Ya yıkın veya da yapın. Yoksa vatandaşların üzerine yıkılacak” diye tepki gösterdiler.

Kars’ta birçok tarihi yapının yok olduğunu ifade eden vatandaşlar, “Kars buram buram tarih kokuyor. İnanın Türkiye’nin hiçbir yerinde bu kadar tarihi yapı yapı yok. Ancak tarihi evlerin çoğusu harabe halde bulunuyor. Kalkınma Ajansı yok mu? Kalkınma Ajansları neden bu tarihi yapıları onararak Kars’a kazandırmıyor. Hemen yanı başımızda bulunan Erzurum’da tarihi yapıları Kalkınma Ajansları projelerle restore ederek tekrar Erzurum turizmine kazandırdılar. Kars’ta bunun yapılması çok mu zor? Kars Valiliği’nin biran evvel Tevfik Paşa Konağı ile ilgili karar alması gerekiyor. Çünkü bu bina birilerinin üzerine yıkılacak” dediler.

Kars Kalesi altında herkesin gözünün önünde bulunan Tevfik Paşa Konağı bir taraftan yıkılırken, diğer taraftan define arayan kimliği belirsiz kişilerce içerisi kazılmış, içkicilerin mekanı olan konağın, cam, çerçeve ve kapıları kırılarak talan edilmiş bulunuyor. Yıllara meydan okuyan 2 katlı konak kısa sürede önlem alınmadığı takdirde tamam yıkılarak kaybolacak.

KARS 08 Aralık 2019 Pazar İMSAK 05:40

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